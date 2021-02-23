精锐教育公布2021财年第一季度业绩

2021财年第一财季业绩：

现金销售额总计9.62亿元人民币

净收入总计6.85亿元人民币，接近此前业绩指引上限（6-7亿元人民币区间）

精锐个性化人均新签每单金额达4.4万元人民币，较去年同期增长73%；至慧学堂人均新签每单金额同比上涨14%, 小小地球人均新签每单额同比上涨29%

公司整体月均人科数达到 148,134

截至2020年11月30日，共有470间学习中心，较一年前434间学习中心有所增长

上海2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 精锐国际教育集团有限公司，中国领先的高端K-12课后辅导教育公司（纽交所股票代码：ONE，以下简称“精锐教育”或“精锐”或“公司”），公布了2021财年第一财季（截至2020年11月30日）未经审计的财务业绩。

2021财年第一财季经营亮点

由于客户青睐我们的个性化一对一辅导与升学规划等高端教育服务，自本季度以来，我们的线下学习中心得以持续快速地恢复运营。同时，我们高端战略在个性化和少儿教育业务上，都初显成效，得益于消费升级。下面具体介绍我们的三项核心业务：

精锐个性化 （中国领先高端K-12个性化教育业务）：本季度，精锐个性化业务的净收入为人民币4.9亿元，占该季度总净收入的71.1％。月均人科数为76,176。按照一对一辅导（剔除一对三辅导）可比口径来看，现金销售同比增长了10.2％，纯一对一月均人科数67,810，基本与去年同期持平。精锐个性化的人均新签每单金额为4.4万元人民币，比2020财年同期增长73％。这表明，随着学校日程回到正轨，我们的高端战略也收获了积极的成果，学生对我们的个性化辅导需求强劲。 精锐少儿教育 ：至慧学堂（领先的高端少儿思维语文教学业务）和小小地球少儿英语（高端少儿英语教学业务）：本季度，精锐少儿教育的净收入为人民币1.4亿元，占该季度总净收入的20.5%。月均人科数为49,121,较去年同期增长1.3%。新品热销，促进至慧学堂人均新签每单同比上涨14%，小小地球人均新签每单同比上涨29%。 精锐在线 （中国领先高端线上教育业务）：作为精锐线下业务的补充，我们的在线平台采用与线下同价“外卖服务”的OMO模式。本季度，精锐在线业务的净收入为人民币3,000万元，占该季度总净收入的4.4%。月均人科数为10,596。

精锐高端战略

精锐个性化 ：在2021财年第一财季，精锐教育VIP产品的现金销售额占精锐个性化现金销售额的12%，该产品旨在满足客户对“一站式升学规划”更高的诉求。精锐教育VIP产品售价为常规产品的1.8倍，具有更高的经济收益潜力。未来几年，我们将持续推进VIP产品，该产品将成为我们重要的成长动力并优化我们的收入结构。自2020年12月以来，我们在精选城市进行了一系列高端品牌宣传与本地市场营销活动，有效触及目标家庭，大幅提高精锐教育的品牌知名度。截至2021年1月末，我们对83%的学习中心进行升级，并有12个VIP旗舰学习中心投入运营，以期向学生提供更为优质的学习体验。我们还不断提升师资力量，已经有550名教师获得VIP教师认证。进入第二财季，我们的运营指标不断提高。在截至2月中旬的第二财季中，精锐个性化业务的现金销售较去年同期增长29%，剔除一对三课程影响的个性化业务现金销售同比增长27%。近期，冬春季节，个别城市出现零星新冠病例，我们对校区进一步升级了“无接触面对面辅导”的防疫措施，成为行业领先的安全干净线下学习中心的标杆。 少儿教育业务 ：本季度，现金销售环比增长38%，这得益于新推出的至慧学堂PMP产品和小小地球少儿MBA英语这两个少儿教育系列的创新高端VIP产品。这些高端VIP产品的现金销售快速增长，在第一财季占少儿教育业务总现金销售额的9%。安心的线下培训环境也促进了家长送孩童来到我们的中心学习。截止第一财季末，至慧学堂的学员留存率达到80%，恢复到了疫情前的水平。 精锐在线 ：我们不断通过在线平台改进服务功能，以优化客户体验。升级后的实时在线教室可满足不同班型的教学要求，并增强了互动式教学效果和可视化效果。我们及时加强对老师的培训，使他们能够适应线上与线下教学环境。

精锐教育集团创始人、董事长兼首席执行官张熙先生表示：“我们很高兴地宣布精锐教育在2021财年开了个好头。所有关键指标都在恢复，同比差距进一步缩小。精锐教育高端战略也得到了有条不紊地推进，在创新产品、优化师资、学习中心升级和高端品牌建设方面都取得了显著的成效。升学规划和学习力培养，结合高端个性化辅导，形成了具有独特附加值的产品力，从而促进精锐个性化VIP产品的销售收入取得了强劲的增长。我们不断提升师资力量，他们能够更好地帮助学生取得学业进步，满足学生与家长更高的期待。截至2021年1月底，我们翻新了83%的学习中心，升级的学习中心给学生带来了更好的学习体验。此外，我们聚焦在高端品牌建设和本地市场营销，以触达我们在重点城市的目标家庭。‘高端辅导找精锐’的品牌定位逐步占领了重点城市的目标家庭的心智，我们的品牌知名度进一步提高。”

“随着中国教育领域的消费不断升级，K-12高端辅导教育市场的巨大潜力与日俱增。精锐教育将继续发挥我们的资源与平台优势，通过具有创新性的教育产品与服务，获得更大的成长空间。作为高端辅导行业的领军者，我们有信心在这个快速增长的市场中扩大我们的份额，至2023年达到100亿规模。”张熙强调说。

精锐教育集团董事兼首席财务官及首席战略官左鸿刚先生补充道：“在后疫情时期，我们已经进入了一个新的增长阶段，并将继续聚焦投入核心业务发展，打造长期成功的教育集团。整体现金销售同比增长继续呈快速上升趋势，在2020年12月及2021年1月和2月上半月，分别同比增长14％，23％和37%。预收学费的余额已创历史新高，截至2021财年第一财季达到27.5亿元人民币。这样的成绩得益于复学复课后旺盛的市场需求、提升的客户满意度和优化的营销方法。”

“精锐高端战略从结构上重新设定了我们业务模式的单位经济，使其在未来更具财务吸引力。自2021财年至今，我们的核心个性化业务的人均新签每单金额达4.4万元人民币，较去年同期增长73%——即每位学生带给我们更高的收入，我们未来的单位经济也更加稳健。受到高端战略初步成果与收入增长的鼓舞，我们将继续加大在核心产品、教师资质、学习中心和打造高端品牌方面的投入。在第一财季，我们的营销费用占现金销售额的8％，与2019财年同期水平保持一致。我们独辟蹊径，主要利用线下营销方式和获客渠道，避免加入激烈的在线获客竞争。” 左鸿刚先生补充道。

“我们第一财季的利润表还没有及时反映近期现金销售的增长态势。由于收入确认要基于课时消耗，所以，通常现金销售要在1-2个季度后才能充分转化为净收入。此外，在我们第一财季，由于学校的学习和考试安排相对稀疏，该季度往往是我们每个财年的淡季——回顾历年数据，第三和第四财季单个季度产生的收入是第一财季的两倍。随着现金销售增长趋势向上和销售单价的提升，我们对2021财年的全年净收入充满信心，特别是第三和第四财季两个旺季的表现。因此，我们认为第一财季经历了暂时的利润率压力，主要原因是疫情逐渐淡化的影响以及季节性因素。所以，在收入淡季，利润率一定会受到师资投入、营销支出、高端战略等前置投入的影响，而出现短期承压。展望未来几个季度，预期在2021财年下半年，我们将实现收入增长和利润率提升。”

左鸿刚先生进一步表示：“最后但最重要的是，我们继续专注于核心业务。我们欣喜地宣布成功合并重组过去几年投资的K-12小班课课后辅导业务，包括巨人教育与天津华英教育以全身心专注于核心一对一业务。基于我们对客户需求和趋势的深入了解，我们相信高端一对一辅导业务在全国前20大城市具有巨大潜力——这一策略为未来几年的规模扩张和盈利奠定了坚实的基础。”

2021财年第二财季业绩指引

我们预计公司2021财年第二财季净收入在人民币8.5亿元至9.5亿元之间，较2021财年第一财季环比增长24%至39%。全年收入将超过2019财年疫情前的水平。这个预期反映了精锐教育目前的初步看法，还将可能变化。

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