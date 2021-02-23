深圳2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月19日晚间，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果，总计新增了129只A股标的，理邦仪器（300206.SZ）正式进入富时罗素全球股票指数。截止2月19日收盘，公司报收18.86元/股，市值109.71亿元，PE（TTM）16.8倍。

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公开资料显示，富时罗素是全球指数行业的领导者之一，为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案。目前，在跟踪全球指数和全球新兴市场指数的被动基金中，40%以富时罗素指数为基准，涵盖各资本市场及行业中具亮丽业绩表现及发展潜力的企业。理邦仪器此次入选进一步表明了国际资本市场对其充分的认可和关注，理邦仪器已从一家上市公司，发展成为具有行业代表性、高成长性，被国际投资者积极认同的行业引领者，公司各方面符合国际投资者的选择标准。



理邦仪器获评创业板价值50强

据早前公告，2020年理邦仪器实现营业收入22.73-23.86亿元，同比增长100%-110%，扣非归母净利润6.01-6.24亿元，同比增长425%-440%。2020年，理邦仪器入选“创业板价值50强”，公司表示，2020年公司产品境内外市场销量均大幅提高，同时公司提升了运营效率，优化了资产负债结构，整体经营业绩实现了快速增长，“理邦仪器”品牌知名度进一步提升。

理邦仪器入选2021年富时罗素全球股票指数 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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