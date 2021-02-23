春华资本联合管理层战略投资智联招聘 深耕中国人力资源服务市场

北京2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由春华资本牵头的联合投资方与智联招聘的第一大股东SEEK International Investment（以下简称SEEK）签署协议，对智联招聘进行战略投资。在交易完成后，由春华资本、现有股东方源资本、以及智联招聘管理团队组成的联合投资方将获得智联招聘76.5%的股份。这项交易是春华在人力资源服务市场的重要布局，春华将与智联招聘管理团队和SEEK携手努力，帮助公司深耕中国市场，抓住后疫情时代服务线上化、SaaS化的历史性机遇，实现跨越式发展。

对于本次战略投资，春华资本创始合伙人William WANG表示：“春华长期聚焦于中国经济的新增长模式，深度布局能够服务于大众的行业。近年来，中国经济加速转型升级，劳动力供求的结构性矛盾日益突出，加之新冠疫情带来的重大影响，都对中国的人力资源服务行业提出了巨大挑战。智联招聘管理团队抓住疫情后服务线上化和SaaS化的趋势，运用视频和移动化驱动的多种技术手段推动业务跨越式升级，在逆势中实现了优异的业绩。春华资本高度认可智联管理团队的远见卓识和创新能力，将从战略发展、客户拓展、技术升级、资本运作等多个方面支持公司发展，携手管理团队和SEEK开启中国人力资源服务市场的新篇章。”

SEEK的CEO、联合创始人Andrew Bassat指出，SEEK对于跟智联招聘一起走过的历程感到非常自豪。SEEK的长期投资方针与智联招聘管理团队相结合，使得公司在许多关键指标上成为市场的领导者，产生了强劲的现金流。联合投资方将帮助智联招聘实现其长期发展战略。

作为在线招聘龙头企业，智联招聘现拥有2.3亿职场人用户，累积合作616万家企业用户，日活跃用户数达630万，日均在线职位数780万。智联招聘经过26年的长足发展，先后完成了从在线招聘网站到职业发展平台，再到人才生态构建者的自我蜕变。近年来智联招聘在算法技术上加速布局 ，提升沟通效率及智能匹配。2021年伊始，智联招聘官宣品牌形象升级，进入以“让价值被看见”为核心理念的新时期，致力于为用户提供更有温度、有效果的人力资本服务。

智联招聘CEO郭盛指出，本次与春华达成战略投资的深层次目的，在于促进公司在本土市场的深耕。智联招聘基于自身强大的人力资源数据库和26年的经营积累，持续加码智能算法技术创新和专业服务，在B、C两端用户的全生命周期里提供闭环服务。

在技术创新之外，智联招聘还通过布局专业顾问团队来挖掘数据背后的个性化真实需求，为企业用户匹配一对一的专业顾问，将人工智能和人的智慧整合为促成高效决策的服务闭环，帮助用户解决问题实现价值。

“在管理层和其他股东的支持下，春华会在多个关键领域帮助智联招聘实现更大价值。在我们的投资组合中，有全国各行各业的龙头企业，大型企业服务公司、社交和移动互联网巨头、国内外知名教育培训机构、以及领先的人工智能和大数据公司。我们的投资生态会与智联招聘有效协同，帮助公司扩展业务范围、巩固并提升数字化优势，成为集招聘、人才发展培训、薪酬福利服务等增值业务为一体的、全国领先的综合人力资源管理平台。” 春华资本董事总经理肖婧婧表示。

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