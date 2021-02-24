吉林整厂转让水洗厂百强二手机器，长春二手100公斤水洗机百强

吉林整厂转让水洗厂百强二手机器，长春二手100公斤水洗机百强烫平机 二手洗涤设备收售 林峰 133 3311 1592 VX Q Q:23280 63702 全悬浮式自动工业洗涤脱水机，内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。采用优质不锈钢面板和内胆，使用寿命更长，更易清洗。液缸采用特殊的防腐处理，经久耐用。整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%，使用时无需基础。配有自动洗涤剂分离容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼烧现象。使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。 二手4棍百强烫平机送布机水洗机立式的工业洗衣机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品，对工矿、学校、宾馆、旅馆、等都具有广泛用途，是选择减轻劳动强度，提高工作效率，降低能耗的理想设备。 客观来说单就可应用性、操作便利性、自动化程度来看的话，那么立式型自然要比卧式型的好，洗衣房只要购买其，那么就可完成布草从洗到脱的多重操作，让布草的水洗处理真正意义上实现自动化。不仅如此，其从水位到进排…