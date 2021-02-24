“旅游+免税”再升温海南春节旅游 途牛导游“无缝接团”过节

春节黄金周已经落下帷幕，在“就地过年”的倡议下，今年旅游过大年的游客较往年有所减少，放眼国内热门旅游目的地，要数避寒游胜地——海南最受青睐。 除了海洋旅游、养生旅游、医疗旅游等资源丰富，离岛免税店也已经成为海南旅游的一大亮点，据海南省商务厅消息，2月11日至17日，海南离岛免税店7天销售额超15亿元，“旅游+免税购物”新模式为海南吸引了更多客流。 海南省旅游和文化广电体育厅发布的春节旅游数据显示，2021年春节假日期间，海南全省旅游接待游客458.84万人次，实现旅游总收入58.24亿元。在八方游客的热情“攻势”下，途牛海口随往的导游们度过了一个温暖而充实春节。 新年红包、幸运抽奖送福气 导游“无缝接团”累并快乐着 以往在春节假期期间，为了尽可能提供更好的服务、保证游客的旅游体验，大多数“牛人”导游都在旅游一线紧张地忙碌着。当所有人沉浸在假期的轻松愉悦时，导游们在绞尽脑汁思考着如何领着团队避开客流高峰;当游子满怀喜悦踏上返乡的旅程时，异地导游们却放弃了阖家团圆，坚守着作为导游的责任与使命。除夕夜通过视频和家人匆匆问候，转身便去安排团内客人的年夜饭;年初也很难有机会陪伴家人，带着一批又一…