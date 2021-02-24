中国上海和美国盖瑟斯堡2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天境生物（“公司”）（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家处于临床阶段的生物药公司，致力于创新生物药的靶点生物学研究、抗体工艺及中美临床开发和产品商业化，为全球范围内需求迫切的癌症治疗领域，提供新型有效的治疗手段。公司今天宣布，其管理团队成员将于3月出席以下重要会议并发言，具体信息如下：

H.C. Wainwright 全球生物科技会议（虚拟会议）

发言时间：2021年3月9日星期二，上午7:00（美国东部时间）

发言人：首席财务官兼董事朱杰伦先生

网络直播：https://journey.ct.events/view/82bf84ac-4e9c-4ebd-baab-b0bf034e93af，也可访问http://ir.i-mabbiopharma.com/，在 IMAB 投资者关系网站的“活动日历”栏，观看网络直播。

一对一会议：2021年 3月9-10日

与会管理团队成员：创始人、荣誉董事长主席兼董事臧敬五博士，首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，以及投资者关系高级总监刘栩昕女士

如需了解更多信息，请联系您的H.C. Wainwright代表。

第二十四届瑞信亚洲投资者会议（虚拟会议）

与会管理团队成员：创始人、荣誉董事长主席兼董事臧敬五博士，首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，以及投资者关系高级总监刘栩昕女士

一对一会议：2021年3月22-26日

如需了解更多信息，请联系您的瑞信代表。

摩根士丹利香港峰会（虚拟会议）

与会管理团队成员：创始人、荣誉董事长主席兼董事臧敬五博士，首席执行官兼董事申华琼博士，首席财务官兼董事朱杰伦先生，以及投资者关系高级总监刘栩昕女士

一对一和小组会议：2021年3月29-31日

如需了解更多信息，请联系您的摩根士丹利代表。

关于天境生物

天境生物（纳斯达克股票代码：IMAB）是一家创新的国际生物科技公司，聚焦肿瘤免疫治疗领域差异化创新生物药的研发、生产和商业化。公司以“持续开发创新生物药，真正改变患者生活”为使命，在“快速产品上市”和“快速概念验证”的独特双轮策略驱动下，通过自主研发和全球授权合作等多元化模式，迅速建立起拥有超过15个具有全球竞争力的创新药研发管线。凭借领先的全球新药研发实力、世界级的GMP生产能力和商业化布局，公司正迅速从临床阶段生物科技公司成长为覆盖全产业链的综合性全球生物制药公司。公司总部设立在中国上海，并在北京、杭州、香港、美国马里兰州和加州圣迭戈均设有办公室。更多信息请访问http://ir.i-mabbiopharma.com并关注天境生物领英、推特及微信官方账号。

天境生物联系人

投资者咨询

The Piacente Group, Inc. Emilie Wu [email protected] +86 21 6039 8363

相关链接 :

http://www.i-mabbiopharma.com

天境生物宣布将于3月出席多个重要会议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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