这家开发新一代有机半导体材料用以生产柔性电子产品的领先企业成功完成此次收购和融资

英国曼彻斯特2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SmartKem，Inc.（公司），一家开发用于制造柔性电子产品有机半导体材料的材料和工艺的行业先驱，今天宣布完成2460万美元的私募融资。在此次融资之前，SmartKem Limited（SmartKem）完成对特拉华州上市公司Parasol Investments Corporation（Parasol）的反向收购交易，成为Parasol的全资子公司。收购后，Parasol更名为SmartKem，Inc.，并将继续从事SmartKem的以往业务。SmartKem的董事Ian Jenks、Robert Bahns、Simon King博士、 Klaas de Boer和Barbra Keck均成为公司董事。Ian Jenks担任公司首席执行官，Robert Bahns担任公司首席财务官。

首席执行官Ian Jenks表示：“此次融资的成功超出了我们的预期，我们相信这表明投资者对SmartKem、我们的技术、产品、当前客户吸引力和市场机遇都充满信心。此次融资将使我们能够继续扩大我们truFLEX®油墨、电气设计自动化工具的生产规模，并拓展我们的代工厂服务。”

SmartKem的truFLEX®技术可使有机油墨在低至80°C的温度下沉积到基板上，从而可让制造商使用现有行业标准的设备和基础设施来使用各种低成本柔性塑料基板。SmartKem的晶体管堆栈拥有灵活、可弯曲、可穿戴和轻便特性，可用于多种不同应用，包括可弯曲智能手机显示屏、可折叠笔记本电脑、电视背景光源、弯曲汽车显示屏、彩色ePaper显示屏、可穿戴设备、指纹和X光检测器以及印刷生物传感器。

GP Nurmenkari，Inc.（由Intuitive Venture Partners咨询）担任此次私募的独家募集代理。Montrose Capital Partners是此次交易的发起人。

在收购中发行和通过私募出售的证券尚未根据1933年《证券法》进行登记，因此，根据该法律规定，未经登记或未获登记豁免的证券不得转售。

本新闻稿不应构成销售这些证券的出售或购买邀请要约，也不应在依据任何司法辖区的证券法律登记或具备资质之前，在此类要约、邀请或销售均属非法的司法辖区销售这些证券。

关于SmartKem

SmartKem是兼容于工业标准生产的有机薄膜晶体管（OTFT）背板专用应用有机材料的全球领导者。SmartKem专注于晶体管背板领域的低温、溶液沉积有机半导体的设计、开发、工业化和技术转让。

前瞻性声明

本新闻稿中所有非历史性陈述均为前瞻性陈述，包括（除此之外）与公司对市场地位和市场机遇的期望、产品开发、制造和销售期望和计划、以及与合作伙伴和投资者的关系等有关陈述。这些陈述并非历史事实，而是基于SmartKem Inc.关于其业务、运营和其他类似或相关因素的当前期望、估计和预测。诸如“可能”、“将有”、“可以”、“应该”、“预期”、“预测”、“潜力”、“继续”、“期望”、“打算”、“计划”、“预估”、“相信”、“估计”和其他类似或热切表述词语可用来识别这些前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。读者不应过分依赖前瞻性陈述，因为这涉及已知或未知风险、不确定性和假设，这些因素均很难或无法预测，并在某些情况下超出公司的控制范围。实际结果可能与前瞻性声明中的结果存在重大差异，包括公司提交给美国证券交易委员会的文件中所述因素。即使有新信息出现，公司也没有义务修改或更新本新闻稿中的信息来反映未来事件或情况。

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SmartKem 筹集2460万完成反向收购 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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