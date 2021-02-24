上海2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021世界移动通信大会（MWC）昨日在上海开幕。众多科技品牌汇聚于此，展示其新理念、新技术，共同搭建起一场华丽的科技盛会。OPPO与成都斯普奥汀科技合作开发的隔空无线充电技术方案在本次展会上惊艳亮相。它是目前全球首款具备量产可能、符合国际国内安全标准的手机隔空无线充电技术方案。

本次展会中，OPPO展台人潮涌动，因其首次亮相展出了X2021卷轴概念机。该款机型应用的隔空无线充电功能是由OPPO与成都斯普奥汀科技合作开发的隔空无线充电技术方案。

这是全球首款具备量产可能、符合国际国内安全标准的手机隔空无线充电技术方案，标志着人类的充电方式正式进入了新纪元，从有线充电，到接触式充电，到现在的中远距离隔空充电，真正实现边玩边充，隔空充电不再仅仅是一个概念。相信在不久的将来，每个消费者都能真正使用到隔空充电手机，解决充电线烦恼。

工信部的《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》公开征求意见稿的发布，正式规定了移动设备无线充电的工作主频，将斯普奥汀隔空无线充电技术的工作主频6.78MHz正式纳入国家规范，让无线充电市场回归到实际应用，不只是玩噱头。电磁辐射安全方面，斯普奥汀前期的实验室测试结果（包括但不限于杂散辐射发射数据测试、接收阻塞数据测试，并完全符合征求意见稿所列限值要求）表明本次展出的技术完全符合这个规范要求。另外，50瓦的功率限制符合斯普奥汀在磁共振上一直坚持的不一味增大功率，更注重实际使用体验的研发方向。

斯普奥汀的中远距离无线充电技术已应用在智能穿戴、消费电子、军工、工业智能制造等领域，多项领域都已经量产出货，相关技术皆为自研，并获得多项国家发明专利，专利布局已见雏形。研发团队坚守多年，旨在为用户提供最成熟、最安全的技术。

视频链接：全球首款可量产的斯普奥汀手机隔空无线充电技术方案广告视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ki4y1T7ze/

重大突破！在MWC亮相的隔空充电技术是全球首款可量产的 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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