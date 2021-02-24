北京2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月23日，受疫情影响而停摆一年的世界移动大会(以下简称：MWC)在上海重启。本届大会以“和合共生”为主题，围绕5G、人工智能、工业互联网等热点技术和趋势展开，吸引了全球数百家通信龙头企业参会。浪潮AI服务器NF5488A5、人工智能开发平台AIStation等明星产品亮相大会，将领先AI算力带入5G世界。

本届MWC大会全面展现了5G与AI在技术创新、应用场景探索、跨界合作、落地实践诸方面的“和合共生”。作为全球数字产业布局的重中之重，业界普遍认为智能互连的未来，将会由5G和AI驱动。连接和智能是数字世界两个密不可分的基本要素，而5G和AI是二者的技术化表现。5G时代，核心特点是“身临其境”，身临其境带来庞大的数据洪流，多如地球上的沙粒的ZB级别的数据，无法通过有限的计算力来解决的。在此背景下，不仅计算需要下沉到边缘端，更需要强大的AI — 需要大量的AI算力才能完成对海量数据的分析处理。

作为全球领先的AI算力基础设施提供商，浪潮在大会上推出了最新AI服务器NF5488A5 — 在最新的MLPerf全球AI推理基准测试中，一举刷新18项世界纪录的AI机王。

NF5488A5是浪潮自研的新一代AI服务器，1台NF5488A5所提供的AI算力相当于1000台通用服务器的处理能力，其峰值AI计算性能高达5 PetaFLOPS，相比上一代服务器计算性能提升234%，为各类AI应用场景提供强大的计算力支撑。

4U空间，超强算力：NF5488A5在全球率先实现在4U空间内搭载8块安培架构A100芯片实现NVLink高速互联的AI服务器，提供高达5 PetaFLOPS的AI计算性能和超高速带宽，有效满足爆发增长行业AI算力需求。

超高吞吐、超低延迟：在系统拓扑上采用了超低延迟设计，支持PCIe 4.0全链路极致优化，CPU、GPU、NIC间通信带宽翻倍。同时，通过配置NUMA节点，大幅降低CPU与其直连的GPU间通信延迟，GPU间点对点无阻塞通信高达600GB/s。同时，整机可搭载32条 DDR4 DIMM，可最大化数据吞吐。支持GDS（GPU Direct to Storage）、GDR（GPU Direct to RDMA）功能，可实现节点间的高带宽、低延迟的极致通信。

经久耐用，35摄氏度高环温稳定运行：长时间计算过程中，GPU极易过热导致降频，影响计算性能。NF5488A5通过深度优化系统结构设计，确保设备可在35摄氏度高温环境下稳定运行。

此外，浪潮NF5488A5 19次打破全球权威AI测试MLPerf的记录，在ResNet50基准测试，NF5488A5完成训练仅需33.37分钟，单机性能高居第一；推理性能达到每秒54.9万张图片，3倍于2019年榜单性能记录。

目前，浪潮NF5488A5已经广泛应用于图像视频、语音识别、金融分析、智能客服等典型AI应用场景，帮助AI用户高效完成AI基础设施和开发环境的构建，缩短开发周期，显著提升AI开发和应用效率，在享受更高计算性能的同时降低部署、运行成本。

2021年将是5G+AI融合探索走向深入的一年，其应用也将由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进，而紧贴不同场景需求，打造强大算力支撑，将为各行数字化发展提供有力支撑。作为全球领先的AI算力供应商、中国AI服务器市场份额连续四年50%以上的保有者，浪潮携手通信产业、AI领域领先企业和元脑生态伙伴，将更加强大的AI算力注入AI产业化和产业AI化进程，共同创造更加美好的5G新世界。

浪潮AI服务器NF5488A5领衔亮相MWC，为5G世界注入强劲AI动力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com