神州泰岳亮相2021上海MWC移动通信大会

上海2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月23-25日，2021世界移动大会-上海（以下简称“MWC上海”）在上海新国际博览中心（SNIEC）举办，本届大会围绕“和合共生”主题，与各界行业领袖与海内外观众共同分享全球通信领域产业最新发展趋势，见证最新技术和创新，体验最新发展成果。



神州泰岳展位

MWC上海是移动行业的最高级别盛会之一，已经连续多年在沪举行。本次大会，神州泰岳携“大IT智能运营”、“5G专网”、“5G+创新”三大板块内容以及多个产品解决方案精彩亮相，全面展示了5G时代下的智慧运营和万物互联产品所带来的便利与价值。

看点一 · 神州泰岳大IT智能运营

5G技术正在强力加速着传统ICT向智能化、全泛在、万物互联的大IT化转型。大IT时代，企业的运营模式和运营能力必须要与大IT环境相匹配，顺势而为，才能大有可为。本次亮相的“大IT智能运营中台”解决方案，是神州泰岳经过数年蓄力，对持续深耕20余年的ICT运营管理业务的全新迭代升级。“大IT智能运营中台”体系秉承“运营即服务”模式，通过共享强大的运营中台服务，可灵活支撑ICT全域运营场景，协助客户持续打造新环境、新格局下的智能化运营管理能力以及面向5G及云网融合环境下的高效、优质、安全的生产运营能力，促进云、网、边、端、业相互协同，使客户享受一站式、一体化的ICT运营支撑服务，为电信运营商和大型企业ICT运营赋能。

看点二 · 神州泰岳5G专网

亮相本次大会的神州泰岳5G专网，可以称为一个丰俭自由的5G专网解决方案，它既可以支持大型跨国企业园区，千百万级终端设备接入，也可以支持小到千百个用户的背负式专网，正所谓为企业5G应用场景而生，在提供安全、可靠、高效网络的同时，将5G专网与WiFi专网统一，RCS、VoNR与OTT通信技术统一，5G消息应用与企业App应用统一，让CT与IT史无前例的会面，满足不同企业专网建设及后期可持续发展的需求。特别是在特殊环境中，神州泰岳5G专网还可满足支持耐盐雾、耐辐照、功率控制及防爆等特殊环境要求。

看点三 · 神州泰岳5G+创新产品

泰岳 5G消息云平台

自2013年始，神州泰岳就围绕5G消息的国际标准RCS进行深入实践，是国内较早符合RCS标准全系列产品解决方案的厂商之一，凭借着多年通信产品及富媒体通信技术的深厚积累，公司推出了泰岳5G消息云平台，将原本复杂的5G消息技术简单化，采用图形化的操作方式，汇聚生态圈合作伙伴的内容和能力，支持开放的SaaS服务、入驻式私有云部署或混合云部署模式，为行业用户提供5G消息创建、发布、管理以及多运营商消息渠道的对接等全流程解决方案。

截止目前，神州泰岳已取得国内多个省份运营商的5G消息CSP合作资质，并且已与全国数十家企业和组织签订5G消息相关的合作协议，共同研究5G消息在各行业中的实际应用，共同打造5G消息的产业生态。

泰岳 5G全栈安全防护体系

随着5G网络架构的云化、边缘计算环境的垂直行业应用、泛终端的接入、生产维护与运营管理模式的变化，给5G网络安全治理工作带来了全新挑战。面对5G的全新安全挑战，神州泰岳累积的近二十年运营商网络安全管理经验和技术优势，从5G网络云环境的安全管理能力、5G核心网安全防护能力、边云计算环境的安全防护能力以及计算端点的安全防护能力四个层面，提供5G网络安全产品与解决方案，实现5G安全与5G建设的同步规划、同步建设、同步运营，打通信息化与安全之间的壁垒，实现安全的内生与协同。

泰岳小漫

基于泰岳小漫自主研发的云SIM（CloudSIM）调度技术，可实现一台设备在不插SIM卡的情况下，于全球多个国家上网使用，还可自动按国家和地区进行本地网络切换，让用户轻松享受到入境国家和地区的国民网络待遇，是广大客户出境游的网络首选。

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