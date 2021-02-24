《麻省理工科技评论》“全球十大突破性技术”发布会在杭州召开

杭州2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月24日，《麻省理工科技评论》一年一度的“十大突破性技术”（TR10）发布会如期而至，在杭州余杭未来科技城圆满召开。本次会议由中共杭州市余杭区委、杭州市余杭区人民政府、《麻省理工科技评论》主办，浙江省委组织部（人才办）、杭州市委组织部（人才办）指导，杭州未来科技城（海创园）管委会、DeepTech共同承办，近百位国内外行业专家、青年科技领袖和商业精英齐聚一堂，碰撞新思想、分享新观点，线上四大平台同步直播，给与会者带来了一场顶级的科学技术思想盛宴。



发布会现场

作为世界上历史最悠久、影响力极大的新兴科技商业媒体，《麻省理工科技评论》一直关注新兴技术的发展及商业化落地。基于自身在科技创新领域的沉淀，站在全球科技最前沿，自2001年起《麻省理工科技评论》每年都会评选出年度“十大突破性技术”，希望借此对拥有极大潜力实现商业化的、并可对未来世界带来极大影响的新兴科技做出最有力的研判。

评选至今，这份在全球科技领域举足轻重的榜单曾精准预测脑机接口、智能手表、癌症基因疗法、深度学习等诸多热门技术的崛起。这些技术中有的已在现实中得以应用，有的还尚需时日，但其重要性都毋庸讳言，并注定在未来对我们的经济、生活产生重大影响，甚至会彻底改变整个社会的文化面貌。我们希望通过这次发布会，深度传递榜单背后的信息，把脉突破性技术带来的变革和商业机会。

这一全球领先技术的顶级盛会，为何会与杭州余杭未来科技城结缘？作为《麻省理工科技评论》“十大突破性技术”新的发布地，余杭区近几年的发展也极具“突破性”。在省、市党委政府的坚强领导下，在省市部门大力支持下，余杭坚持人才引领、创新驱动，经济社会实现跨越式、突破性发展。特别是2020年，地区生产总值突破3000亿大关、达到3051.61亿元、增长5.3%，财政总收入825.91亿元、增长13.7%，地方财政收入441.06亿元、增长12.7%，总量均连续多年位居全省第一。这几年，余杭围绕“三个全域”建设，打造“全域创新策源地”，浙江省首批4家省实验室有3家落户余杭，其中之江实验室纳入国家实验室创建，建成梦想小镇、艺尚小镇、梦栖小镇、人工智能小镇、5G创新园、工业互联网小镇、数字健康小镇等一批创新创业平台；累计引进海外高层次人才5800余名，其中国家级176名，数量全省第一，人才资源总量突破45万人；数字经济和制造业“双引擎”强劲有力，2020年全区数字经济核心产业实现增加值1708亿元、占GDP比重达56%，国家级高新技术企业达1773家，境内外上市企业达32家。

作为余杭的创新创业高地，未来科技城科技资源充分聚集、体制机制充满活力、公共服务便利优质创业创新高度活跃，正在拢聚新兴科技资源，大力支持顶尖科技企业和技术落地，这和《麻省理工科技评论》核心关注的领域高度契合。

未来科技城（海创园）是浙江省高端人才集聚区、自主创新示范区和科学发展新城区，被中组部、国务院国资委列为全国四大未来科技城之一。2016年，未来科技城获批成为全国首批双创示范基地，它是浙江省重点打造的杭州城西科创大走廊的核心区、示范区、引领区，也是余杭区的未来科技策源地、未来产业引领地、未来城市样板地。

未来科技城坚定推进“人才引领、创新驱动、产城融合”发展战略，加速建设“一城三地三中心”，以练好人才集聚“基本功”、打造特色小镇“集团军”、狠抓招商引资“生命线”、当好企业服务“店小二”、开启改革创新“新蓝海”、提升城市品质“魅力值”为核心举措，持续完善创新创业生态，经济社会保持迅猛发展态势。2020年，企业实现营收7274亿元，完成税收419.1亿元，同比增长16.5%和37.7%，成立以来年均增幅分别达48.83%和48.82%；人口总量突破40万，本科以上学历占就业人口的84.5%。

2020年，新冠疫情席卷全球 190 多个国家和地区。通过疫情的考验，我们也真切体会到科技带来的希望之火：大数据快速拆解了病毒特性，人工智能技术助力疫苗和药物的开发，远程协作工具保证了社会有效运转，智能制造提供了有力保障。科技成为我们面对挑战的“关键之手"。

在这一背景下，本次发布会围绕“GPT-3”、“多技能AI”、“TikTok推荐算法”、“数据信托”、“远程技术”、“超高精度定位”、“数字接触追踪”、“mRNA疫苗”、“锂金属电池”、“绿色氢能”十大突破性技术展开，紧扣科技发展脉搏，正面应对全球挑战，共同探讨世界科技未来的新走向。

发布会于24日下午2点30分召开，《麻省理工科技评论》中国联合出版人刘炯，杭州市委常委、余杭区委书记张振丰分别在大会现场发表开场致辞。随后，近百位与会人员一同见证了“全球十大突破性技术”的揭晓环节，数十位行业顶级大脑围绕各项技术展开观点分享和圆桌讨论，畅谈对人工智能、生物医药、大数据等科技领域的真知灼见，带来最前沿的解读。

作为本次发布会的重要成果之一，杭州未来科技城与DeepTech战略合作签约仪式隆重举行。DeepTech是《麻省理工科技评论》深耕中国的擎旗者，集科技媒体内容、数据智能研究和学术服务于一体，拥有《麻省理工科技评论》在中国大陆的独家版权，致力于加速科技成果转化、促进科技生产效率。此次战略合作，未来科技城与DeepTech将共同秉持着促进科技创新发展、推动产业成果落地的愿景。一方面放眼全球科技最前沿，发现具有极大商业潜力的、对未来世界带来极大影响的新兴科技。另一方面，聚焦高层次人才建设四大引擎，激发科技创新活力，贯彻落实未来科技城的“人才引领、创新驱动、产城融合”发展战略，持续发现全球卓越的科技创新人才和国内最有潜力的创新公司。未来科技城与DeepTech将以共同的目标长期合作，共享新兴科技资源，特此签约。



杭州未来科技城与DeepTech战略合作签约仪式

创新是第一生产力，本次大会以探索精神为镜、以求索态度为引，实现促进社会发展和纪录科技变迁的完美联动，用余杭的发展 “软实力” 映照前沿 “硬科技”，彼此融合，共创未来。

《麻省理工科技评论》“全球十大突破性技术”发布会在杭州召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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