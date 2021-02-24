伦敦2021年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上周，多米尼克国教育部一项教师职业发展培训计划圆满结束。以提高技能和维持高标准教育为重点，教师们参加了研修班，内容包括：如何将技术融入课堂，和对海地、西班牙和中国学生开展英语作为第二语言的教学。

尽管疫情当前，教育仍然是该国政府的当务之急。近年来，多米尼克国向教育领域投资了高达2600万美元，用于修复被“玛丽亚”飓风毁坏的15所学校，以及将169名学生与导师联系起来的教育辅导计划。资金直接来自多米尼克投资入籍 (CBI) 计划，该计划向富有的外国人推广第二公民身份。一旦向政府基金投资或购买预先批准的房地产，即可取得第二公民身份。

多米尼克国的投资入籍计划始于1993年，被视为世界上取得第二公民身份的最佳途径，连续四年被《金融时报》旗下《专业财富管理》(PWM) 杂志评为“最佳投资入籍计划”。通过这一途径成为多米尼克国公民的人士可以免签证进入众多目的地，而且这一长长的名单预期将有增无减，包括全球主要教育和商业中心。此外，其他福利还包括替代性的商业前景和为您和家人创建第二个家园。

通过投资入籍的公民也可以在多米尼克国和国外接受更高质量的教育。这座小岛最近开办了一所先进的兽医学校，学校列入美国兽医协会名单，学生有机会在加拿大、美国或英国接受三分之一的培训。 同样，加勒比海还有多所与美国有联系的受人尊敬的其他医学院。

“在多米尼克，我们的识字率是96%。多米尼克的每个儿童都有机会接受小学、中学和高等教育。在我国，我们有100%的机会接受这些层次的教育。多米尼克的教育对我们所有公民免费，”多米尼克总理罗斯福·斯凯里特 (Roosevelt Skerrit) 总理在最近的一次网络研讨会上强调。

另外，多米尼克还资助希望出国留学的学生，特别是在加拿大、英国和美国等国。由于多米尼克在英联邦中的地位，公民也将受益于专属英联邦54个成员国的多项选择。

“英联邦公民有资格获得英国硕士学位和博士学位课程的各种奖学金，这些奖学金通常包括学费、生活津贴和旅行费用，”CS Global Partners公司的法律助理娜塔莎·琼斯 (Natasha Jones) 说道。

+447867942505, [email protected], www.csglobalpartners.com

多米尼克国启动教师职业发展培训，改善教育质量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com