镜湖上半年供地大“剧透”，7宗宅地位置曝光！ 2021-02-23 10:13:04 绍兴镜湖 2021年上半年，镜湖新区计划拟出让8宗重点优质地块，包括高铁站前TOD项目D1、D2地块，凤林西路以北6号、7号、8号地块 ，梅山东侧1号、2号、3号地块 ，其中住宅7宗，商业1宗，共计面积约588.7亩。 >高铁站前TOD项目D1 D2地块 > >地块概述 绍兴高铁北站TOD综合项目共分为A、B、C、D1、D2地块。其中，A地块分布的业态为商务酒店、交流展示发布、甲级办公、商务办公、旅馆；B地块为花园式办公、商务办公、旅馆、国际甲级办公、五星级酒店；C地块为商务办公；D1地块为商务办公、旅馆以及配套商业，D2地块为住宅。 凤林西路以北6号7号8号地块 > 地块概述 三宗地块均位于凤林西路北侧，越西路西侧。地块周边水系发达，位置十分优越，附近的配套都已露出水面。 凤林西路以北6号地块与凤林西路以北7号地块隔江向望，与商业、地铁口、人民医院（镜湖总院）等的距离稍逊于凤林西路以北7号地块。它最大的优势在于容积率仅1.4，属于较为低密地块，且几乎三面环水，不与主路相接，更加幽静独立，自然景观资源…