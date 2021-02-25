北京2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月，耀世星辉（GSMG.US）宣布与中国知名的智能大屏增值服务提供商当贝网络旗下“杭州贝影网络科技有限公司”（以下简称“贝影网络”）签署内容服务协议，目前已确认收到首付款600万人民币，预计本协议在2021年度公司在内容服务收入方面将获得大幅增长。

根据双方签署协议，耀世星辉将国内独有的短视频矩阵、悦系列节目、PGC互动直播等旗下所有优质内容注入到当贝市场、SONY电视、百度应用市场、创维电视、康佳电视、海尔电视、小米电视、松下电视、华数TV、极米投影、坚果投影等智能终端及智能硬件设备市场,同时推出专为智能大屏定制的悦享视频APP，依据智能算法为数以亿计的大屏用户提供个性化、定制化的优质短视频及新消费服务，推动国内IOT智能终端内容服务的发展。

耀世星辉及旗下悦享视频拥有海量优质短视频及原创版权IP，多年来致力于推动短视频向电商、直播、营销、教育、生活方式等多元领域不断渗透，提供国内独有的内容新消费解决方案。在此次合作基础上，依托于耀世星辉在中短视频创作、用户运营、大数据、智能算法上的优势以及贝影网络成熟的智能终端生态，针对不同场景下的用户特点和需求，开发更多沉浸式互动玩法，进一步拓展至更深层面的IOT产业合作，使数字内容、数字科技与IOT智能终端融合碰撞出不一样的火花，丰富完善耀世星辉对于全场景式智慧生活的构建。

关于当贝网络

当贝网络旗下业务涵盖当贝市场、智能电视网、影视快搜、当贝点金、OTT大数据平台、投影网、DBOS及智能硬件，总覆盖量超过2亿大屏终端，依托强大的数据能力，可实时精准把脉行业发展动向，投资方包括雷军旗下顺为资本、苏宁文创等知名创投机构。其中，当贝市场是专为安卓系统的智能电视和智能盒子设计的第三方应用商店，目前已成为国内TV端最大分发渠道，覆盖SONY、创维、小米、康佳、海尔、松下等主流硬件，第三方应用市场份额超80%，日活设备300万以上。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ：GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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耀世星辉布局IOT智能终端市场，内容服务收入将大幅增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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