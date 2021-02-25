拜耳在疫情下表现依旧稳健 – 为未来增长奠定基石

集团销售额为414.00亿欧元，受到汇率带来的19.41亿欧元的不利影响（经汇率与资产组合调整，增长0.6%）

不计特殊项目的息税折旧摊销前利润与上年持平，为114.61亿欧元（下降0.1%）– 严格的成本管理抵消了汇率影响

作物科学事业部和处方药事业部业务运营稳定，健康消费品事业部增长强劲

每股核心收益为6.39欧元（增长0.2%）

受诉讼准备金和减值影响，每股收益为负10.68欧元（2019年：正4.17欧元）

金融债务净额减少11.8%，降至300.41亿欧元

每股拟派股息为2.00欧元（2019年：2.80欧元）

资产组合和创新能力增强

2021财年展望：发展势头良好、业务增长稳健 – 在固定汇率下获得稳定收益

勒沃库森2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 拜耳集团在2020财年经营业绩稳健。“在这个形势多变的时期，我们的强健经营业绩恰恰证明了我们企业的韧性，即使在疫情期间，这一点也无可置疑，”管理委员会主席沃纳·保曼（Werner Baumann）在周四的公司财报新闻发布会上表示。“我们还利用过去的一年为未来的增长奠定了基石。我们继续推动公司的转型，改善我们的产品线，并在所有业务部门投资新技术。”保曼说。拜耳预计在2021年将实现稳健的业务增长和固定汇率下的稳定收益。

仅在处方药业务领域，拜耳在2020年就达成了超过25项收购及合作，其中规模最大的是收购生物技术公司Asklepios BioPharmaceutical, Inc.（简称AskBio）。保曼解释道，“随着AskBio和BlueRock 的加入，我们正在建立一个细胞和基因治疗平台，在这个前景广阔且快速增长的领域中，进一步巩固公司的领导地位。”他说，拜耳还在2020年系统性投资了其他领域的创新，例如个性化营养，拜耳为健康消费品业务获得了Care/of的多数股权。此外，保曼说，作物科学事业部在墨西哥推出了新型矮秆玉米Vitala ，作为一项试点项目的一部分。

自疫情爆发，拜耳就在其所有工作场地采取了广泛的防护措施，并支持员工居家工作。“我们首要关注的一直是我们对全球约100,000名员工的责任，并且特别关注向客户、患者和种植者提供在某些情况下必需的产品和服务，”保曼说。他还突出强调了公司员工所展现的敬业精神。“自疫情爆发以来，我们的员工表现出了强大的主动性，他们勇于竭尽所能提供帮助。”拜耳还与德国生物制药公司CureVac N.V.建立了广泛的合作伙伴关系，这也是公司为抗击新冠疫情做出的一项重要努力。“我们最初的关注重点是支持CureVac疫苗的临床研究和获批流程，”保曼解释道。“同时，我们也已开始在伍珀塔尔以及公司全球生产网络中的相关准备工作，以便尽快为疫苗生产提供帮助。”

集团销售额与上年持平（经汇率与资产组合调整）

2020年，集团销售额为414.00亿欧元。经汇率与资产组合调整，销售额同比持平（增长0.6%）。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润为114.61亿欧元，也与上年持平（下降0.1%）。汇率的影响使销售额减少了19.41亿欧元，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润减少了7.41亿欧元。在扣除特殊费用净额232.64亿欧元（2019年：28.13亿欧元）后，息税前利润为负161.69亿欧元（2019年：正41.62亿欧元）。特殊费用特别包括草甘膦、麦草畏、多氯联苯和Essure 诉讼中达成的协议的准备金。其他特殊项目主要包括作物科学事业部的减值支出。净收入为负104.95亿欧元（2019年：正40.91亿欧元），而持续经营业务的每股核心收益与上年持平，为6.39欧元（增长0.2%）。保曼说，“如果排除汇率的不利影响，每股核心收益将近7欧元，这几乎是我们在疫情蔓延之前的目标水平。”

拜耳股份有限公司管理委员会和监事会将向2021年4月27日的年度股东大会提议，为每股享有股息的股份支付2020财年每股2.00欧元（2019财年：2.80欧元）的股息。因此，拜耳继续坚持公司的股息政策，即派发每股核心收益的30%到40%，此前也曾宣布，今年的拟派股息处于该区间的低端。享有股息的股份为9.8242亿股，因此股息支付总额将达到19.65亿欧元（2019财年：27.51亿欧元）。

2020年的自由现金流受到为解决诉讼支出的近40亿欧元费用的影响，自由现金流金额为13.43亿欧元（2019年：42.14亿欧元）。此外，拜耳的金融债务净额同比减少11.8%，降至300.41亿欧元。由于强大的经营性现金增值，拜耳在这两个指标上的表现均优于修订后的展望预期。

得益于拉丁美洲和亚太地区的销量提升，作物科学事业部的销售额（经汇率与资产组合调整）实现增长

拜耳农业业务（作物科学事业部）销售额增长1.3%（经汇率与资产组合调整），达到188.40亿欧元，这一增长主要归因于拉丁美洲和亚太地区的增长贡献，而下降趋势在北美地区尤为明显。杀菌剂（经汇率与资产组合调整后为8.5%）和环境科学业务（经汇率与资产组合调整后为11.5%）的增长尤为强劲，并在所有地区迅速扩展。拜耳在拉丁美洲地区实现增长主要得益于2019年推出的Fox Xpro 杀菌剂产品。大豆种子与性状业务的销售额也有所增长（经汇率与资产组合调整后为2.3%）。拉丁美洲更高的市场渗透率产生了积极的影响，但北美地区的销售价格和销量均有所下降，下降的主要原因为竞争加剧。玉米种子与性状业务的销售额与去年同期持平（经汇率与资产组合调整后为负0.5%）。北美地区2019年和2021年的需求转移产生了负面影响，但所有其他地区的销售额均实现增长。除草剂业务的销售额下降了1.0%（经汇率与资产组合调整），下降原因是拜耳失去了在欧洲/中东/非洲和北美地区的产品登记（某些地区为暂时情况）。

作物科学事业部不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降3.8%，降至45.36亿欧元。汇率带来的不利影响达到5.37亿欧元，严重影响了业务，而需求转移导致北美地区的销售额下降也是一项关键因素。相比之下，收益主要得益于拜耳有序整合收购业务所实现的成本协同效应。

拜耳公司于2021年2月上旬宣布，已与原告律师就美国的草甘膦诉讼达成了一项旨在管理和解决未来草甘膦产品农达（Roundup ）产品责任诉讼的集体协议，且原告律师提交了一项要求批准该集体协议的初步动议。自去年夏天针对未来的草甘膦产品农达（Roundup ）诉讼提出第一个和解方案后，双方已经尽力解决了法院提出的问题。目前，新协议尚待法院批准。作为整体解决方案的一部分，该集体计划的目的是进一步结束孟山都草甘膦产品农达（Roundup ）诉讼。在诉讼中，共有约90,000个索赔被纳入和解协议，或不符合和解程序资格标准。拜耳公司将继续与原告律师进行谈判，以就当前的其余案件达成协议。

处方药业务尽管销售额下降，但依然实现收益增长

处方药业务销售额下降1.5%（经汇率与资产组合调整），为172.43亿欧元。销售额下降主要是受到全球新冠疫情限制的影响，特别是上半年非紧急治疗数量的减少，尤其在眼科和女性健康业务领域。医疗机构的就诊状况从年中开始回归正常。对于影像诊断业务，更加严格的卫生防疫措施减缓了全年患者的就诊，导致其销售额下滑。此外，中国新的招标采购政策实施给拜唐苹®和拜复乐®的销售额带来了很大影响。

口服抗凝药物拜瑞妥®的销售额增长12.4%（经汇率与资产组合调整），主要得益于其在中国的销量大幅提升以及欧洲的显著增长。拜万戈®也跻身于公司重要产品行列，实现了销售额的大幅提升（经汇率与资产组合调整后为18.6%），特别是在中国和美国市场。增长的部分原因是得益于该产品的口服给药方式，使得疫情期间在医疗机构外的治疗能持续进行。眼科药物艾力雅®的销售额与去年持平（经汇率与资产组合调整后增长0.2%），其下半年的表现弥补了上半年的业务下降。新冠疫情也影响了公司其他产品的表现：曼月乐®/Kyleena /Jaydess 宫内节育系统业务（经汇率与资产组合调整后为负8.7%）受到手术量下降的影响；抗癌药物多菲戈®（经汇率与资产组合调整后为负11.6%）在美国市场的业绩下滑明显。

处方药事业部不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长了2.6%，达到60.16亿欧元。尽管销售额小幅下降并受到了1.32亿欧元的汇率的不利影响，严格的成本管理以及肺动脉高压治疗药物安吉奥®的里程碑付款依然帮助业务收益实现增长。

健康消费品业务销售额（经汇率与资产组合调整）在所有区域均实现增长

自我保健产品（健康消费品）的销售额增长了5.2%（经汇率与资产组合调整），达到50.54亿欧元。健康消费品事业部业绩领跑全行业，所有区域均实现增长。得益于公众为应对COVID-19疫情而不断提高的健康和预防意识，健康消费品需求大幅增长。营养品类的增长尤为强劲，销售额实现了22.6%的增长（经汇率与资产组合调整）。镇痛和心血管品类、皮肤品类、消化道健康品类的销售额也获得增长。同时，随着防护和卫生措施的出台，咳嗽感冒产品的销售额下滑，过敏与感冒品类销售额下降了4.1%（经汇率与资产组合调整）。

健康消费品业务不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降2.5%，达到11.14亿欧元。汇率造成的6900万欧元的不利影响，减少了2019年业务剥离对利润的贡献以及COVID-19疫情导致成本增加也对盈利造成了负面影响。利润主要得益于销售额的大幅增长（经汇率与资产组合调整）和2018年年底启动的提升效率项目。

可持续发展目标的进展

关于集团非金融目标，拜耳报告了2020年在实现其宏伟蓝图，即2030可持续发展目标方面所取得的进展。这些目标聚焦人类和地球的健康，特别关注气候保护。集团《可持续发展报告》也在周四发布，详细介绍了目标的各个方面。过去一年，拜耳根据《联合国可持续发展目标》制定了路线图，并付诸实际行动。独立机构“科学减碳倡议组织”在审查拜耳的气候保护目标后，认为拜耳降低自身碳排放的措施不仅有助于将全球变暖限制在1.5°C，还有助于《巴黎气候协定》的履行。例如，拜耳位于西班牙和墨西哥的设施已经100%转换使用绿色电力。作为保护气候措施的一部分，拜耳在美国、巴西发起了一项试点项目，旨在帮助农民采用对气候有利的耕种方式，同时利用碳捕获与封存技术，确保农民能获得经济利益。

例如，为了实现“让发展惠及更多低收入人群”的目标，集团发起了“农业让生活更美好”(Better Farms, Better Lives)项目。通过该项目，集团为150万小农户提供了现代作物保护产品。通过与“挑战计划”合作，拜耳还为非洲妇女和女孩的计划生育及生殖健康解决方案提供支持。

外部“可持续发展委员会”的成立标志着另一项重要进展。此外，“实现可持续发展目标”已纳入管理委员会成员和其他管理人员的长期可变薪酬的考核。从2021年起，这一指标在绩效考核中的权重为20%，凸显了这些可持续发展目标对集团的重要性。

展望：拜耳已设定销售额增长目标（经汇率与资产组合调整）

拜耳发布了经汇率调整后的2021全年集团展望：经汇率与资产组合调整后，拜耳预计销售额将达到420亿至430亿欧元之间，符合约3%的增长率。集团预计不计特殊项目的息税折旧摊销前利润率为27%左右。这相当于不计特殊项目的息税折旧摊销前利润约为112亿至115亿欧元。拜耳计划每股核心收益大约在6.10至6.30欧元之间。集团自由现金流预计将在负30亿至负40亿欧元之间。这一数额考虑了为解决诉讼而支付约80亿欧元费用所带来的负面影响。拜耳还预计，截至2021年12月31日，集团的净金融债务约为360亿欧元至370亿欧元。

基于2020年12月31日的汇率，拜耳预计2021年销售额将达到约410亿欧元，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润率为26%左右，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润约为105亿至108亿欧元，每股核心收益大约在5.60至5.80欧元之间。在此基础上，拜耳预计自由现金流为负30亿至负40亿欧元，净金融债务为350亿至360亿欧元。

如欲了解更多信息，敬请访问 www.bayer.com 。

前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站http://www.bayer.com/上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。

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拜耳在疫情下表现依旧稳健 – 为未来增长奠定基石 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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