继续在全球扩展由Samba TV在亚太地区第一方联网收视数据支持的Comscore跨平台测量

弗吉尼亚州雷斯顿2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在全球领先的全屏幕广告数据和受众分析提供商Samba TV的推动下，跨平台媒体规划、交易和和评估领域的可靠合作伙伴 Comscore (NASDAQ: SCOR) 今天宣布将其收视测量业务范围扩展到澳大利亚。去年在一些欧洲市场推出的新型互联电视 (CTV) 测量解决方案现已进入亚太地区的这一关键市场。

Comscore首席执行官Bill Livek表示：“我们很高兴能够将我们的收视测量能力扩展到澳大利亚。作为美国收视测量领域的领导者，我们处于独特的地位，可以与Samba TV合作利用我们宝贵的数据能力，并且跨平台和在世界各地开发无与伦比的测量服务。”

Comscore的跨平台智能收视测量能力将使澳大利亚的广告商能够了解如何接触到有价值的受众。客户将能够评估其广告的影响及其在推动关键结果方面的有效性。新的功能还将使广告商能够深入了解品牌层面的竞争性广告以及整体广告类别，从而了解澳大利亚和亚太地区的媒体状况。

“澳大利亚是世界上人均数字媒体支出最多的国家。随着媒体格局和消费模式比以往任何时候都更快地发展，必须增加对互联电视 (CTV) 的测量，以其作为澳大利亚媒体行业的一个真相来源。” Samba TV联合创始人兼首席执行官Ashwin Navin表示，“我们很高兴能利用我们庞大的全球智能收视数据规模来增强Comscore等领先测量公司的能力，以应对澳大利亚和亚太地区当今媒体格局的复杂性。”

通过这项合作，知名客户已经在欧洲并且现在也在澳大利亚开始了新的收视测量项目。Comscore和Samba TV计划在2021年继续扩展到其他地区。

相关链接 :

http://www.comscore.com

Comscore将收视测量业务扩展到澳大利亚 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com