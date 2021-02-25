连接两个世界，实现双倍增值

全面保持广泛辐射面的企业展示

德国纽伦堡2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球玩具行业领头展览会将在2022年启动一个创新商业平台：Spielwarenmesse Digital（纽伦堡玩具展线上平台）。主办方旨在通过此举满足展会观众和参展商的需求，未来将把不可或缺的现场体验与各种数字展示方式相互结合。该平台将随2022年2月2日至6日的纽伦堡玩具展推出，企业自2021年3月1日起便可开始报名。如同在纽伦堡举办的实体展会一样，Spielwarenmesse Digital也提供市场领导者和新进入者的产品和企业展示以及最佳的行业人际沟通机会，并为供应商、经销商和采购商提供一流的讲座活动。



In 2022, the Spielwarenmesse will be taken to a new level. From 2 to 6 February, Spielwarenmesse Digital will combine the live experience in Nuremberg with an innovative digital business platform. In addition, visitors and exhibitors will be able to network, communicate and look for inspiration 365 days a year.

多样化的虚拟产品

“我们的线上平台为所有行业参与者创造了全新的机会，并使观众能够一年365天体验玩具展”，Spielwarenmesse eG 董事长恩斯特·奇克（Ernst Kick）强调说。通过Spielwarenmesse Digital的创新工具，参观者能够以更高效、更有针对性的方式为展会作准备。同时，无法到现场参加展会的经销商和供应商也将获得机会通过网络在线交流，并对2022年展会数量巨大的产品和创新成果进行了解。您还可以在世界任何地方参加玩具展的热门讲座活动。这包括Toy Business Forum（玩具商务论坛）和LicenseTalks（特许产品讲座）。企业则将受益于纽伦堡玩具展几十年来建立起来的全球最大的行业网络。

扩展的演示机会

选择权在参展商自己手上：这是第一次，您可以选择通过纯数字方式展示自己的产品，或选择在展会展台之外再增加一个虚拟形象来展示产品。Spielwarenmesse Digital提供三种不同的展示套餐：Smart、Connect和Premium。所有的展示套餐都包括本企业、产品、特许产品的展示以及重要的通信和人际沟通功能。所有纽伦堡玩具展现场参展商的市场营销套餐中已经包含了Smart套餐。Connect套餐和Premium套餐还提供输入品牌条目和上传新闻稿的附加功能。此外，您还可以在在线讨论或讲座中介绍产品、品牌或企业。通过预订Premium套餐，您还可以选择展示多达50种产品，并将企业介绍设计得更加生动活泼。借助内置的潜在客户跟踪功能，所有预订了数字展示套餐的参展商都可以随时查看哪些观展者访问了自己的企业介绍。三种套餐均可根据需求加订更多功能。

关于新的数字展示套餐和功能的更详细信息请到以下网站查询：www.spielwarenmesse.de/en/digital。

“Spielwarenmesse Digital是企业展会亮相的独特补充，同时也为经销商和采购商参观实体展会打开了全新维度。我们很高兴能够为我们未来的重要现场活动提供这种面向未来的服务”，恩斯特·奇克总结道。

相关链接 :

https://spielwarenmesse.de

2022纽伦堡玩具展：最重要行业网络启动与现场活动并驾齐驱的数字平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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