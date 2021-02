2022纽伦堡玩具展：最重要行业网络启动与现场活动并驾齐驱的数字平台

连接两个世界,实现双倍增值

全面保持广泛辐射面的企业展示

德国纽伦堡2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球玩具行业领头展览会将在2022年启动一个创新商业平台:Spielwarenmesse Digital(纽伦堡玩具展线上平台)。主办方旨在通过此举满足展会观众和参展商的需求,未来将把不可或缺的现场体验与各种数字展示方式相互结合。该平台将随2022年2月2日至6日的纽伦堡玩具展推出,企业自2021年3月1日起便可开始报名。如同在纽伦堡举办的实体展会一样,Spielwarenmesse Digital也提供市场领导者和新进入者的产品和企业展示以及最佳的行业人际沟通机会,并为供应商、经销商和采购商提供一流的讲座活动。

In 2022, the Spielwarenmesse will be taken to a new level. From 2 to 6 February, Spielwarenmesse Digital will combine the live experience in Nuremberg with an innovative digital business platform. In addition, visitors and exhibitors will be able to network, communicate and look for inspiration 365 days a year.