– 新的合作项目将促进联合研究项目、培训计划、会议、学生交流计划等

阿联酋阿布扎比2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学（MBZUAI）和威茨曼科学研究所（WIS）宣布成立MBZUAI-WIS人工智能研究联合计划（AI计划）。新计划将促进基础人工智能研究领域的合作举措，并将探索医疗保健、基因组学等领域的AI应用。



H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of the MBZUAI Board of Trustees, Professor Eric Xing, President of MBZUAI, and Professor Alon Chen, President of Weizmann Institute of Science.

基于MBZUAI和威茨曼研究所的综合专业知识，人工智能计划将在机器学习、计算机视觉、自然语言处理、计算生物学、神经科学等领域进行基础和应用研究，以实现人工通用智能（AGI）的愿景。这项合作将包括联合研究项目、联合培训计划、相互访问、AI会议和研讨会以及学生和工作人员交流计划。

MBZUAI总裁Eric Xing教授和威茨曼研究所Alon Chen教授在两家机构官员出席的虚拟仪式上签署了新的合作伙伴协议。

H.E. Dr. 阿联酋工业和先进技术部长兼MBZUAI理事会主席Sultan Ahmed Al Jaber博士出席了会议并致开幕辞。他在谈到这项公告时表示：“MBZUAI和WIS之间的合作符合我们领导的愿景，即扩大和加强协作桥梁以为我们的国家和人类服务，并寻求通过AI创新实现社会经济进步。我们相信，利用人才、技术和研究能力的伙伴关系将在人工智能领域带来突破，从而推动第四次工业革命，并帮助我们找到应对国际社会所面临巨大挑战（如新冠疫情、粮食安全等）的解决方案。MBZUAI很荣幸能与威茨曼科学研究院等领先机构合作，打造一个建立在知识、可持续性和应变能力基础上的未来。”

Alon Chen教授表示：“人工智能的影响是巨大的并将影响我们生活的各个方面。通过MBZUAI-WIS人工智能联合计划，我们将人工智能、自然科学和精准科学领域的一些最优秀人士聚集在一起，致力于扩展疆界，使我们的科学家能够获得卓越的资源。我们将共同推进人工智能，探索各种新方法来利用这种多样化和令人兴奋的技术的巨大可能性，从而为人类造福。”

Eric Xing教授表示：“人工智能领域领导者之间的合作将使我们能够取得重大进展。建立人工智能计划进一步加强了我们与魏茨曼研究所的伙伴关系，为加强全球人工智能生态系统并进一步推进科学、技术和高等教育领域奠定了基础。这将使我们的学生和教师能够获得我们大学之外的世界一流资源，促进国际伙伴关系和知识分享文化。”

MBZUAI和魏茨曼科学研究所建立联合AI课 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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