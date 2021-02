MBZUAI和魏茨曼科学研究所建立联合AI课

– 新的合作项目将促进联合研究项目、培训计划、会议、学生交流计划等

阿联酋阿布扎比2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学(MBZUAI)和威茨曼科学研究所(WIS)宣布成立MBZUAI-WIS人工智能研究联合计划(AI计划)。新计划将促进基础人工智能研究领域的合作举措,并将探索医疗保健、基因组学等领域的AI应用。

H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Chairman of the MBZUAI Board of Trustees, Professor Eric Xing, President of MBZUAI, and Professor Alon Chen, President of Weizmann Institute of Science.