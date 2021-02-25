香港2021年2月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国平安保险（集团）股份有限公司（股票代码：香港联合交易所2318，上海证券交易所601318）旗下主要的海外投资和资产管理平台 — 中国平安保险海外（控股）有限公司（及其子公司，以下简称“平安海外控股”）宣布，已成功完成平安海外夹层债基金的募集。

平安海外夹层债基金从投资人及银行共获得投资金额超过3亿美元，平安海外控股作为普通合伙人也承诺投资于该基金。

平安海外夹层债基金将专注投资于企业债务，包括海外市场的夹层债和高级抵押贷款。私募债是一个表现强劲的机构资产类别，该基金为有限合伙人们提供了与中国平安共同投资于该资产类别的机会。基金的投资策略建基于中国平安在国内外私募债领域超过十年的成功投资经验。

平安海外控股董事长兼首席执行官童恺先生表示：“尽管目前全球经济前景充满不确定性，本次成功完成新的夹层债基金募集，是平安海外控股致力于为投资伙伴提供风险调整后回报极具吸引力投资机遇的又一范例。我们感谢投资者对平安海外夹层债基金一直以来的信任，并对此感到自豪。我们期待未来推出更多产品及服务，以满足全球机构投资者的需求。”

平安海外控股董事总经理、私募债投资负责人潘永华先生表示：“平安海外夹层债基金为投资者们提供了私募债另类投资机会，大型机构近年来均加强该资产类别配置。由于中国平安是该夹层债基金的主要投资者，与投资者们利益一致。通过与全球顶尖的私募债投资经理合作，我们可从拥有强劲现金流，以及增长路径明确的企业中寻找具吸引力的投资机会。该夹层债基金旨在为投资者带来稳健的回报和稳定的现金票息。”

关于平安海外控股

中国平安保险海外（控股）有限公司为中国平安保险（集团）有限公司全资控股的直属子公司。平安海外控股及其下属公司是平安集团主要的海外投资和资产管理业务平台。凭借出色的境外投研和组合管理能力，平安海外控股致力于为客户提供一系列境外投资产品、资产管理和咨询服务，范围涵盖资本市场投资服务，包括股票、固定收益、对冲基金中的基金及人工智能与量化投资等方面的开放式／封闭式基金、ETF和专户管理，以及提供另类投资服务，包括全球私募股权、私募债权、基建和房地产的基金投资、跟投及直投。

平安海外控股成功完成平安海外夹层债基金募集 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com