巧家县新店镇积极破解农村特困老人集中供养难题

“我被村干部骗了，我要让他们把我送回去…”，一年多前，陈英会老人刚进社会福利中心经常吵闹要回家。而如今，她却不想回了，因为她找到了一个更好的家——新店镇社会福利服务中心。 陈英会是云南省巧家县新店镇木叶村老包社人，现已64岁，多年前父母双亡后一人独自生活，因患有视力一级残疾，生活艰难，生活状况让人见而心忧。 2017年在村“两委”干部的帮助下，帮她完善相关审批手续后纳入“五保”特困老人，每个月的基本吃穿需求得到了保障。 2019年7月，镇村干部及驻村扶贫队员先后6次来到陈英会家，动员她入住社会福利服务中心都没结果，镇村干部们精心筹谋了一场温暖人心的“骗局”。以带她到信用社更换银行卡的名义，将她带到了卫生院做体检，又以信用社不上班为由动员她到“旅馆”先住下，到了福利院为她安排了单独的房间和床位，并明确了专人掌握她每天的情况。知道了自己被骗到了福利中心，老人在房间里一天到晚又吵又闹要回去。在福利中心生活中经历一个星期，她渐渐适应了，不再哭喊着回家了，如今一年多过去了，每当再次去福利中心看到她时，她总是在人群中与人聊天打趣。 新店镇社会福利服务中心于2019年7月建成，位于新寨村喜鹊窝村…