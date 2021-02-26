近期进藏机票火车票紧张 最好提前购买

拉萨贡嘎机场工作人员正在为旅客办理登机手续。图由武天舒提供 春节、藏历新年长假结束后，拉萨迎来第一波返程高峰。近日，记者从民航和铁路部门了解到，预计元宵节后，还将有一波返程高峰。昨日，记者登录去哪儿网、携程网发现，近一周之内，成都、西安、上海等方向进藏机票较为紧张，广大旅客需提前购买。成都、重庆、北京、广州、西安至拉萨方向的火车票也较为紧张，15天之内的火车票基本销售一空。 提前半个月购买 进藏机票优惠幅度较大 记者上网查询发现，整个3月份，拉萨至成都、重庆等方向的机票价格“相当美丽”，最低1-2折，票价只有300至500元，出藏机票较为宽松。不过，成都、西安、上海等方向的进藏机票较为紧张，如果提前三五天购买，折扣机票较少，提前半个月购买，五到八折左右的机票较多。 民航西藏区局发布消息称，春节假期已经结束，拉萨贡嘎机场迎来返程高峰，为方便出行，进港旅客须出示健康码，提前扫描国务院大数据二维码或拉萨藏易通，显示为绿码即可通行；涉及疫情的相关问题可咨询拉萨市疫情防控办，电话：0891—6344255；2月3日起，出港中转和过站到北京的旅客需在值机柜台和登机口提供7天内的核酸检测证明；旅客排…