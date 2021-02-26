旅游 游贵州乡村，体验多彩民族风_名栏_新民网

贵阳·龙井村 龙井村位于全国历史文化名镇——国家5A级景区青岩古镇西面，距青岩古镇中心仅1公里，是花溪区“溪南十锦”第一景。龙井村是一个传统少数民族聚集村落，布依族人口占全村总人口的98%。全村依山傍水，森林覆盖率达到70%。 村寨依山而建，房屋坐落有致，排列整齐，龙井穿寨而过，环境美丽。村内房屋建筑都是沿袭“干栏式”风格，多以木头作为主结构，家家户户白墙灰瓦，窗户为木质镂空雕花，不少人家的房屋还依古树而建，形成古朴典雅的农家小院。村外，是一派宁静的田园风光，让人身心放松。 六盘水·牛角村 牛角村位于六镇高速公路旁，属于传统布依族村落，少数民族文化保护得很好，现有传统的民族舞蹈表演、剪纸、彩绘、陶艺、刺绣、蜡染、姊妹箫、吹奏、油团制作等布依民族风情文化。 走进落别乡牛角村，一栋栋白墙灰线瓦房，别具特色的布依文化广场，牛角布依民俗博物馆，两岸碧绿的垂柳，充满诗意的水车……就像一幅美丽动人的风景画卷。牛角村附近就是落别龙井生态温泉旅游度假区，温泉占地面积约54万平方米。进入恒温41℃的温泉汤池中，适宜的水温让你感觉全身的毛孔都舒张开来了。 黔南·花红村 好花红是一个以布依族为主体的民族村，…