旅游 柳州工业旅游闪烁“国货之光”_名栏_新民网

春晚红口罩，人民五菱造！今年除夕夜，上汽通用五菱联合央视共同打造的“春晚红”口罩，刷屏了央视牛年春晚，五菱以特别的方式再一次“火”了。 作为柳州市重点打造的工业旅游项目，在打造柳州工业发展的新业态基础上，宝骏基地积极开拓旅游资源建设，着手游客中心建设及人员、产品介绍、旅游线路设计及讲解、旅游衍生品等相关筹备。全程参观配备专业讲解员，带领游客零距离接触汽车生产的全过程，还能在体验区近距离接触到新能源汽车的黑科技，展示科技应用在汽车上的魅力，让游客深刻感受工业制造汽车企业独特文化。 在这里，游客可以感受工业文化历史变迁，了解企业发展历史和企业文化，了解民族工业崛起的历程。科技创新意识，领悟“工匠精神”，更全面地理解“柳州智造”。 两面针公司 在柳州，有一家用中药草本植物做原料，围绕它进行科研、开发，进而延伸到其他行业的企业——柳州两面针股份有限公司。企业内设有柳州牙膏博物馆，馆内记录着企业发展的历程和每个关键的节点，无论是一台台老式的旧设备，或是现代化的生产线，或是企业的辉煌业绩，在牙膏博物馆里都可觅其踪迹。 在两面针公司，游客还可以参观包装检测室、实验室、留样室和灌装车间等区域，通过近距…