限时免费，HOTEL PLUS样板房品鉴十周年发布会3月9日隆重开启

上海2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021，中国的酒店业如何通过创新，实现升级转型，机遇与挑战并存。作为国内规模最大的酒店与商业空间筹建运营平台HOTEL&SHOP PLUS上海国际酒店及商业空间博览，将于3月30-4月2日海浦东新国际博览中心盛大召开。

为此，2021年3月9日上海浦东文华东方酒店先行为旗下主题活动：Hotel Plus样板房品鉴暨上海国际酒店投资及加盟连锁展，先行召开2021Hotel Plus样板房品鉴发布会。上海浦东文华东方酒店将文华东方久享盛誉的奢华体验与世界级的传奇服务带到中国。HOTEL&SHOP PLUS博览会同样选址于浦东举办，酒店位于陆家嘴金融贸易区内摩天大厦之中，尽显当代奢华与现代风格！

作为今年2021HOTEL&SHOP PLUS首场线下活动，样板房品鉴新闻发布会现场将邀请到众多加盟投资商、地产开发商、酒店管理集团、设计机构、各省市各地房地产行业协会（开发协会）领导和代表，旅游局、招商局文旅项目负责人，权威媒体记者人士、行业供应链，解析当下酒店及文旅业动态，揭秘最新酒店品牌及设计。

十年磨砺，历久弥新

HOTEL PLUS样板房品鉴活动，已经历时十年，成功吸引了万豪酒店集团、洲际酒店集团、希尔顿酒店集团、首旅如家酒店集团、华住酒店集团、世茂喜达酒店集团、开元酒店集团、尚美生活集团、隐居酒店集团、有戏电影酒店、轻住集团、笙美酒店集团、山东泉舜兴东酒店、浙江绿城极爱科技有限公司、达观设计、十方圆国际设计、CROX阔合建筑设计、大观自成国际空间设计、杭州象内文化创意有限公司、g.da group上榀国际设计集团、方振华创意设计等酒店、地产、设计公司参与。

样板房品鉴活动成功引领了酒店及商业空间的投资与设计发展趋势，成为一个集酒店管理理念、品牌宣传、智能技术、设计创意、工程材料运用于一体的趋势活动。

多元化酒店品牌，解锁投资趋势

今年HOTEL PLUS样板房品鉴发布会现场邀请了凤悦酒店及度假村、希尔顿惠庭、有戏酒店集团、轻住集团、笙美酒店集团、山东泉舜兴东酒店管理公司、爱电竞酒店、J&S捷森设计等业内大咖带来多元化酒店品牌与设计潮流分享，共同探讨引领中国旅居业发展与投资的未来。如此多元化的酒店品牌与设计趋势分享，怎能错过？

拓展民宿资源，赋能文旅创新

今年，主办方聚焦文旅，拓展民宿资源，打造了HOTELPLUS民宿文化节。锦上云宿、平措康桑、融里、墅家、云鹿、在野宿集……民宿展团将亮相3月HOTEL&SHOP PLUS现场！

在样板房品鉴发布会现场也将有民宿品牌参与分享，解析设计与文旅的相关内容，分享当下投资趋势。

3月展会活动，精彩提前剧透

除了多元化的酒店品牌、丰富的民宿资源，今年发布会还将新增一项精彩内容 — 提前剧透3月30日-4月2日HOTEL&SHOP PLUS的重磅活动亮点。

第十年的 Hotelplus 样板房品鉴，活力 YOUNG 板房，成为诸多酒店新品牌全国首发的首选平台。现场以 “实景样板房” +“高峰论坛”形式，为酒店管理集团、各省市旅游局、地产开发商、投资业主、垂直媒体等提供 “行业交流、把握趋势、资源对接”的平台与枢纽，趋向 “投资方与管理方、项目与设计师、产品与渠道”三大目标。

展会现场系列活动

酒店文旅系列论坛，与投资、业主方面对面交流

时间：2021年3月30日-4月2日

地点：上海浦东新国际博览中心

展会现场共举办了 100 多场专业论坛，话题涵盖酒店、设计、商业零售空间等多个前沿话题，其中中国酒店投资 AC 指数峰会、中国旅宿业空间创新高峰论坛、第四届中国文旅大住宿创新论坛、第七届亚太酒店筹建论坛、中国酒店采购高峰论坛、智能建筑与智慧酒店应用高峰论坛、第六届星际酒店升级改造高峰论坛等邀请了多位行业专家、酒店集团高层发表精彩演讲，为现场观众及企业分享了众多酒店投资、升级改建、未来发展的前沿趋势。

HOTEL PLUS金殿奖颁奖晚宴，致敬行业

时间：2021年3月31日

地点：上海浦东嘉里大酒店

聚· 变HOTEL PLUS 颁奖晚宴是由上海博华国际展览有限公司不惜重金打造的行业盛会，邀请来自地产开发商、专业协会等代表及知名设计师组成的权威评审团，经过严苛筛选，评选出了年度酒店设计奖，年度样板房人气奖、年度杰出设计师奖、年度金奖、最受设计师欢迎品牌奖等16项大奖。撷取展示酒店及商业空间行业一年来的精英人物和亮点成就，表彰行业优秀作品及企业品牌。

2021Hotel Plus上海国际酒店投资及加盟连锁展，继续点燃酒店人的投资热情，是全国酒店投资、加盟连锁、筹建运营的首选平台。2021年3月30日-4月2日，上海新国际博览中心，20万平米，17大展馆，期待您的到来！

限时免费，HOTEL PLUS样板房品鉴十周年发布会3月9日隆重开启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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