巴黎2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 圣戈班集团2020年自由现金流、下半年营运利润率和经常性净利润均打破纪录。



圣戈班集团财务报告

将集团所有利益相关方的健康卫生状况纳入责任制管理, 在环境 、 社会责任与公司治理方面取得丰硕成果, 并制定2030年的最新承诺

社会责任与公司治理方面取得丰硕成果, 并制定2030年的最新承诺 成功完成“转型与增长”项目，比原计划提前一年

下半年销售额实现4.8%的有机增长，第四季度达到6.4%的加速增长

2020年下半年营运利润强劲反弹，同比增长22.4%；营运利润率实现10%，达到历史新高（与2019年下半年同比增加1.6%）

全年息税折旧摊销前利润率提高2‰，达到11.6%，下半年提高2%

下半年经常性净利润达到11.98亿欧元，增长23.4%，创历史新高

2020年自由现金流达到创纪录的30.44亿欧元（上升64%），净负债减至72亿欧元

已发行股份数量从2019年底的5.42亿股减少至5.3亿股

2020年每股股息为1.33欧元，将全部以现金支付

圣戈班集团管理层调整将从2021年7月1日起生效

（单位：百万欧元) 2019 2020 变化 同比变化 同比变化 2019年下半年和2020年下半年 销售额 42,573 38,128 -10.4% -3.8% +4.8% 息税折旧摊销前利润 4,870 4,415 -9.3% 营运利润 3,390 2,855 -15.8% -12.3% +22.4% 经常性净利润 1,915 1,470 -23.2% 自由现金流 1,857 3,044 +63.9%

圣戈班集团管理层调整

集团董事会一致决定任命Benoit Bazin为集团首席执行官，自2021年7月1日起生效。Pierre-Andre de Chalendar将继续担任集团董事会主席一职。

圣戈班集团首席执行官Pierre-Andre de Chalendar表示：“尽管全球正在遭受数十年来最为严重的危机，但在2020年下半年，我们仍然创造了历史最佳业绩，这充分证实了集团差异化战略的卓越成效，也与集团‘转型与增长’项目的成功密切相关。集团去中心化的新型组织结构与业务所在市场和服务的客户高度一致，使集团能够灵活、高效和快速响应，从而把握一切机会，并将协同效应最大化。在重塑产品组合方面，集团将重点聚焦于能够实现更高盈利且可持续增长的业务上。创纪录的自由现金流、显著的营运改善成果以及严格的财务制度，帮助我们即便在艰难的经济环境下也能大幅削减债务。在此，我想衷心地感谢取得如此卓越成就的团队，感谢他们不懈的坚持和凝聚力。”

圣戈班集团首席运营官Benoit Bazin表示：“集团2020年的业绩表现，证实了我们的团队在各个国家和市场的新型组织架构下采取了卓有成效的应对措施，在危机爆发之初，我们就制定了正确的健康防护决策，并且在下半年牢牢抓住了一切机会，实现业务增长。”

圣戈班集团2020年全年业绩及管理层调整 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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