美国麻省剑桥和中国北京2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160），是一家处于商业阶段的生物科技公司，专注于在全球范围内开发和商业化创新药物。公司今日宣布，与诺华于2021年1月11日达成的合作与授权协议正式生效，将在美国、加拿大、墨西哥、欧盟成员国、英国、挪威、瑞士、冰岛、列支敦士登、俄罗斯和日本开发、生产和商业化抗PD-1 抗体百泽安®（替雷利珠单抗）。双方已同意在上述国家对百泽安®进行共同开发，其中诺华将在过渡期后负责注册申请，并在获得批准后开展商业化活动。此外，双方均可在全球范围内开展临床试验以评估百泽安®联合其他抗肿瘤疗法的潜在用药组合；百济神州可在北美地区共同进行产品销售，其中部分运营资金将由诺华提供。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强先生（John V. Oyler）表示：“自与诺华宣布合作以来，我们两家公司一直在积极筹备相关执行工作，希望能将百泽安®带给世界各地更多的患者，无论是通过诺华在授权地区或是百济神州在全球其他地区对百泽安®进行商业化，还是双方将百泽安®与自主研发或第三方药物联合开展临床试验。在与诺华宣布合作后的短短一个多月中，百泽安®更是接二连三达到新的里程碑事件，先是一项用于治疗既往接受过治疗的晚期不可切除或转移性食管鳞状细胞癌患者的全球3期临床试验获得积极主要结果，后又在中国获批联合化疗用于治疗一线晚期鳞状非小细胞肺癌患者。我们很高兴与诺华达成合作，以进一步实现这款潜在差异化的抗PD-1抗体在全球范围内的发展机遇。”

根据合作与授权协议，百济神州将获得6.5亿美元的预付款，并有资格在达到注册里程碑事件后获得至多13亿美元的付款、在达到销售里程碑事件后获得2.5亿美元的付款，另有资格获得百泽安®在授权地区未来销售的特许使用费。根据协议，百济神州将负责为正在开展的百泽安®临床试验提供资金，诺华将在授权地区为新开展的注册性、桥接或药品上市后的研究提供资金，每一方将负责为各自用于评估百泽安®联合该方或第三方药物开展的临床试验提供资金。双方将保留其自主开发产品联合百泽安®用药组合的全球商业化权利。

百济神州宣布与诺华在北美、欧洲和日本开发和商业化抗PD-1抗体百泽安®达成的合作正式生效 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com