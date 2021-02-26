来CIOE精密光学展、镜头及摄像模组展，加入光学发展生态圈

广东深圳2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着摄像头技术的不断创新，AR、VR技术将与机器人技术结合，5G+机器视觉解锁更多智能制造新发展等，光学下游应用市场的不断发展，为光学企业带来更多的发展及机遇。

2021年第23届中国国际光电博览会将于9月1日-3日在深圳国际会展中心（宝安新馆）举办，展会面积达160,000平方米，汇聚超3,000家企业，预计将吸引95,000名专业观众到场进行行业交流及采购对接。同期CIOE精密光学展、镜头及摄像模组展垂直整合光学全产业链，为光学上中游生产企业及下游应用企业打造集商贸采购、技术交流及品牌展示为一体的专业交流平台。

头部企业汇聚，精细划分展馆主题，完整展示光学全产业链

CIOE精密光学展、镜头及摄像模组展展品范围覆盖光学材料、光学元件、光学成像测量及光学仪器、光学镜头及摄像模组、光学镀膜技术及设备、光学加工设备、机器视觉系统及应用、蓝宝石及触摸屏制造、AR&VR等，完整展示光学上中下游全产业链。自招展开启后国内外光学企业参展势头强劲，国内外知名企业鼎力支持，纷纷预订展位、扩大展示面积，目前展位预定工作已超过80%，预计参展企业将超过900家。

其中9号馆集中展示光学镜头及摄像模组，部分参展企业有HyVision System、Zeon Corporation、阿美特克商贸、奥智品光学、华卓精科、凯密泰克、欧普特、欧唐、全欧光学、睿智奥恒视觉、北方光电、成都光明、鑫业光电、大阪燃气、衡正光学、玖洲光学、凯融光学、磐锐机电、普密斯、瑞图新智、泰诚、宇瞳光学、正一、凤凰光学、福特科光电、福州宏旭、华友光学、优恩立、北创光电、标旗光电、邦沃、方天光学、迈特光学、视百科光电、远方光电、高瑞光电、卡尔蔡司、莱特巴斯、联创电子、迈得特、茂莱光学、双马机械、永新光学、普爱纳米、三丰精密量、莎益博、爱劳德、力鼎光电、理湃光晶、上海乾曜、昀通电子、上海佐庆、宝创电子、捷牛科技、珑璟光电、昇旸光学、安华光电、博田光电、皓星智能、德鸿视觉、东正光学、都乐精密、法尼奥、激埃特、深圳简星、金视达、三思减振、、崧茂科技、特莱斯光学、鑫鼎元、鹰眼在线、永成光电子、永顺创能、涌固精密治具、中图仪器、眼千里、中科精工、松林光电、松下电器、艾微视、天津视维、王氏港建、微凤凰、西安光衡、先域微电子、亚琛科技、沂普光电、埃福思、依瓦塔、住田光学、舜宇光学、大族视觉、马尔测量等。

11号馆为精密光学加工馆，将集中展出光学材料、光学元件、光学薄膜、光学测量及光学加工设备，代表企业有：OHARA OPTICAL、SCHOTT AG、创思工贸、海普瑞森、北京机床研究所、首量科技、北京中材人工晶体研究院、布鲁克、创技、大昌洋行、大连国茂、德瑞光学、东莞金研、福晶科技、富兰光学、海创光电、华科光电、盈方光电、阿尔发光学、晨征光电、光诚光电、美扬光电、威泰思光电、新三捷光电、苏州宇川、常州光硝子、光研科技、广东奔朗、金鼎光学、绿晶玻璃、焦汇光电、知常光电、和创光电、戈碧迦光电、阿秒光学、巨程光电、鸿瑞光电、仁凯光电、金巨达、霖鼎光学、美国环球光学、格奥光电、烁飞光电、瑞森光学、利达光电，凯鑫光电、天纳光电、新兴光学、星海光电、本征晶体、海泰新光、天仁微纳、山东善能、上海高施光电、上海嘉光-欧士多光学、晶煊光电、晶缘光电、良焱光电、上海太洋、星庆光学、元成光学、奥飞光学、恒泰光学、晶至新材料、常兴股份、鼎鑫盛光学、睿德锋、鑫金泉、志瑞精密、沈阳汉为、视乃德光学、炬科光学、神光石英、博宏源机械、陈那自动化、苏州光舵微纳科技、美腾炉业、裕罗贸易、苏州自立电子、宇光光学、蔚海光学仪器、锡斌光电、优光科技、科峰光电、先利士劳尔、百合光电、魔技纳米、博信光电子、百盛光电、华盛模具、蓝特光学、森永光电、台佳电子、游星电子、郑州磨料磨具磨削研究所、郑州三泰、中国砂轮、中天科技等；

13号馆为精密光学加工、真空镀膜及设备馆，参展企业有：埃地沃兹、爱发科、欧科欧可、彬浦光电、布勒莱宝光学、乐萌压力、金四通、金雅克电、成都四盛、成都兴南、光宝机械、岛津、德米特、高田光学、鸿睿光学、睿翔光电、度恩光学、阿石创、汇成真空、广东钜宏、广东腾胜、广州协义、霍廷格电子、嘉兴晶控、江苏太平洋、华派光电、中兴光电、美轩光电、宁波鲍斯、普发真空、阳谷恒晶、法卡机电、哈呐机电、上海乐迪、米蜂激光、新柯隆真空、上海雁猷、赓旭光电、科伟达、纳宏光电、激埃特光电、鑫万德盛、中拓新源、众诚达、沈阳仪表科学研究院、盛唐光电、华源真空、辰轩光电、恒嘉晶体、文迪光电、天通控股、清鑫光学、宏大真空、英福康真空、昭和真空、爱特制冷、飞越机电、卓捷真空、凯旋真空、博顿等。

*以上为部分参展企业，排名不分先后

联手中国光学学会学术大会再次共同打造“中国光电周”

中国光学学会学术大会是由中国光学学会主办的全国性高端光学学术会议，每年会议约设立20个专题，涵盖光学及光学工程领域近100个子专题研究方向。2021年，中国光学学会学术大会再次落地深圳，与第23届中国国际光电博览会共同打造 “中国光电周”, 掀起国内外光电科技新浪潮。

光学下游市场潜力巨大，助力光学企业拓展更多应用领域

CIOE精密光学展镜头及摄像模组展不仅仅是光学企业的行业盛会，更是下游应用行业与光学企业面对面沟通交流的平台，CIOE面向九大应用领域，吸引了众多来自消费电子、先进制造、汽车、医疗、机器人、安防等领域的高质量高购买力的企业，比如OPPO、VIVO、华为、中兴通讯、小米科技、京瓷、富士康、伟创力、比亚迪、格力、美的、格兰仕、创维、松下、伟易达、康佳、理光、欣旺达、新美亚、美盈森、华润半导体、广汽、一汽-大众、五羊本田、东风本田、万代玩具、万家乐、万和、新宝电器、迈瑞、开立等企业组团核心采购商长期参与。

同时在主办方全年度通过丰富的媒体资源，微课堂、微信、电子快讯等线上线下多渠道形式帮助参展商进行精准的产品宣传与曝光，使展会不再仅是为期3天的展示平台，确保参展价值最大化。

同期超70场+会议论坛，从学术、产业及应用角度分析激光及应用行业发展趋势及市场热点

2021会议热点议题围绕：光学技术及应用、光学薄膜、超精密加工等行业话题，以及光学在消费电子、汽车、AR/VR、机器人、机器视觉、国防等领域中的应用话题展开分享；同时还将携手国际权威咨询机构Yole围绕3D传感、汽车成像等话题举办国际高端会议，现场精彩纷呈，亮点频出，全面助力企业把握市场新风向。

来CIOE精密光学展、镜头及摄像模组展，加入光学发展生态圈 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com