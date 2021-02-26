MWC2021浪潮赵帅：和合共生，有多少5G就有多少AI

北京2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月25日，在上海举行的2021世界移动大会（MWC2021）上，浪潮AI&HPC产品部副总经理赵帅分享了《智算+生态加速通信行业应用创新》的主题演讲，他表示：“5G技术催生万物互联，人与信息的交互正发生划时代的变革，世界变得更加智慧。然而，随之而来的则是远超想象的数据洪流，算力将成为智慧时代最重要的生产力。5G和人工智能的交叉融合将是未来最重要的技术趋势之一，二者的结合将为人们提供更便捷的服务、更智慧的生活。从某种意义上来讲，有多少5G就有多少AI。”

5G+AI重构通信行业的未来

作为5G技术的主导力量，通信行业对人工智能算力的需求正在激增。IDC数据显示，近几年通信行业AI服务器的采购规模始终处于快速增长中，2020年的人工智能服务器采购量是2017年的31倍以上，而2021年上半年的采购量已经到了1950万台，接近2020年全年采购量。

赵帅表示，通信行业的人工智能应用很多，不仅包括通信运营商内部需要面向自身业务的一些工作处理比如智能客户、风险欺诈审查等，也包含5G和人工智能向外提供的服务，比如自动驾驶、智慧城市里需要用到的一些技术。“比如说大型的城市呼叫中心20000路并发坐席采用语音识别技术，大概需要1,600TOPS的算力；L3、L4级别自动驾驶的算力需求约为50-100TOPS，但L5级别对算力的需求则上升了一个数量级，至少需要500TOPS以上的算力。”

作为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的战略合作伙伴，浪潮已与运营商们展开了多项通信领域的人工智能项目合作。在某电信运营商的大规模人工智能平台项目中，浪潮人工智能服务器支持其智慧业务审查10个省1800万单，准确率97%；在智能客服方面可以过滤超过50%的客服问题，效率高无等待。

智算中心是智慧时代的“新基建”

赵帅认为，5G和人工智能引发的通信行业的IT基础设施变革，仅仅是智慧时代新型信息基础设施之变的一个缩影。在智慧时代，劳动者、劳动对象和劳动资料都发生了重大的变化。智慧时代的劳动者将是人工智能+人，这是一个特别巨大的变化；劳动对象则变成了数据，数据是可以再生的、复用的，与传统的一次性生产资料完全不同；有了数据，劳动资料变成了信息，计算设备、存储设备则是重要的生产工具，这也是新时代的变化。因此，智慧时代需要新型信息基础设施，而智算中心就相当于智慧时代的发电厂，为智慧应用提供源源不断的算力服务、数据服务和AI服务。

国家信息中心信息化和产业发展部与浪潮联合发布的《智能计算中心规划建设指南》，对智算中心给出了明确的定义：智算中心是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施，通过算力的生产、聚合、调度和释放，高效支撑数据开放共享、智能生态建设、产业创新聚集，促进AI产业化、产业AI化及政府治理智能化。

赵帅表示，智算中心的整体计算架构具备显著的独特性，它会基于AI芯片、AI服务器、高速互联、深度学习的框架，包括整个资源调度来构建整个智算中心的作业环节，通过生产算力、聚合算力、调度算力、释放算力四个环节的紧密衔接，形成人工智能算力生产供应的平台、数据开发共享的平台、智能生态的建设平台和产业创新的平台。智算中心既能支撑到语音交互、自动驾驶、智能语音等AI技术的产业化，同时也要支撑传统行业的智能化转型升级，比如智能物流、智能农林、医学影像等产业智能化。

IDC调研显示，超过九成的企业正在使用或计划在未来三年内使用人工智能，74.5%的企业期望在未来可以采用具备公用设施意义的人工智能公共算力基础设施。未来，随着更多规模化、普惠型的人工智能基础设施平台建成，企业的算力拥有成本将会大幅度降低，可以更加聚焦自身的技术和场景应用创新，智算中心这样的新型公共算力基础设施的建设，将为人工智能发展拓宽道路。

元脑生态，助推产业AI跨越算法到应用的鸿沟

“在推动人工智能产业发展的过程中，我们发现在行业用户和AI算法之间，存在巨大的鸿沟。AI的算法公司构建的是通用性的产品而行业的客户比如电信运营商需要精细化的定制化开发，AI算法公司往往通过公有云的方式提供服务，而行业客户考虑到安全性往往需要私有化的部署。这个技术鸿沟就是如何把领先的AI技术转化到产业化上面，如何把行业的应用需求和领先的AI模型算法进行结合”赵帅表示说。

为应对产业AI化落地应用的鸿沟，浪潮提出元脑生态计划。在元脑生态中，具备领先AI算法的科技公司作为“左手伙伴”；能够覆盖到千行万业的行业ISV、SI作为“右手伙伴”；浪潮则聚焦做系统平台的能力共享，为左右手伙伴提供领先的计算平台、资源平台和算法平台。三类角色在元脑生态中产生化学反应，共同推进智算中心释放生产力来赋能到千行万业，推动AI产业智能化的发展。

在人工智能计算领域，浪潮已经服务了中国80%的AI的科技公司，市场业绩连续4年以超过50%的份额领跑中国市场。客户认可的背后是产品上持续不断的创新，比如浪潮AI服务器NF5488A5在全球AI基准测试 MLPerf测试中，性能表现领先于同配置的其他AI服务器20%左右，创造了数据中心总共16项记录中的13项性能记录，推理性能同比去年最高性能记录提升3倍以上。

赵帅表示，浪潮在元脑生态中的定位和边界聚焦在AI计算平台，通过先进的AI计算平台助力左右手伙伴创新，如浪潮推出首个支持OAM加速规范的AI计算系统MX-1，已经很好地支持寒武纪、燧原、英特尔、Habana等国内外领先的AI芯片。AI芯片公司只需要聚焦做好芯片，算力系统可以放心交给浪潮。同时，浪潮也为智算平台提供资源调度能力，合理的优化AI资源管理调度，提供从AI训练到AI模型部署，从云到边的整个推理模型部署一体化的产品方案能力，让AI科技公司能够更聚焦的算法和应用创新。此外，浪潮还帮助右手伙伴、客户，提供即时交付的自动机器学习工具平台，降低AI准入的门槛。

目前，元脑生态已经形成覆盖金融、能源、交通、通信等行业近百种领先的AI解决方案，在智慧金融、智慧交通、智能驾驶等领域广泛落地应用。

MWC2021浪潮赵帅：和合共生，有多少5G就有多少AI – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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