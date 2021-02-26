招商信诺人寿发布2020年企业社会责任报告

深圳2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月26日，招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“招商信诺人寿”）发布了2020年企业社会责任报告。该报告以“重燃美好生活”为主题，围绕责任雇主、社会保障、公益慈善、社区民生等方面回顾了2020年招商信诺人寿一点一滴的企业社会责任之路，展示了招商信诺人寿在社会公益、助力健康产业共融发展及持续稳健经营等方面所取得的进展与成果。

正如招商信诺人寿总经理兼首席执行官赖军所说：“保险行业作为金融体系的支柱力量，是改善民生的有力支撑，对社会稳定发展负有重大责任。作为保险行业的一员，招商信诺人寿自成立以来，始终牢记使命：帮助更多的人更健康、更幸福、更有保障，秉持‘以客户为中心’的经营理念，致力成为客户人生中值得信赖的伙伴。与此同时，我们也尽己所能，助力保险和大健康行业发展，为社区、社会贡献福祉，为重燃美好生活注入动力。”

招商信诺人寿自2013年成立至今，总资产已超过750亿，充足率长期保持在250%以上；拥有卓越承保能力，至今已承保多个亿级保额保单；连续17季度获银保监会风险综合评级A类评价，在外资寿险公司中位列前五[1]。近年来，招商信诺人寿不断在风险管理、合规经营、信息安全、科技赋能、员工发展方面夯实自身，以期通过卓越经营，真正落实保险姓“保”，为市场提供长期稳定的保险保障、健康管理、财富规划等全方位产品和服务。

招商信诺人寿在创造经济绩效的同时，积极回馈社会，尽己之力服务社会。自2018年起，即与爱佑慈善基金会携手，向该基金会的“爱佑童心”项目累计捐赠140万元善款，并带动员工及社会公众捐款超39万元，爱心已遍布全国13个省份，帮助100多名孤贫先天性心脏病患儿重拾健康；2020年，继续对该基金会的“爱佑安生”项目捐赠，助力380位偏远地区的困境儿童重获安稳生活；在“7.8全国保险公众宣传日”活动中，向259位建档立卡贫困户捐赠总保额达2,590万元的意外伤害保险保障，切实帮助建档立卡贫困户远离因意外致贫。此外，2020年初，面对突如其来的新冠疫情，招商信诺人寿在全球范围内筹措价值220万元的医用防护物资捐赠疫区；累计向22,662名抗疫医护人员赠送总保额达61.69亿元的意外伤害保障，全力为疫情防控提供后援保障。

履责担当、奉献社会。招商信诺人寿自成立之初便将社会责任融入公司战略与经营中：以诚立业，坚持合规运营与可持续发展；以专促融，以己之长促进产业融合，助力健康中国；以心比心，持续回馈社会、助惠民生……“未来，我们将继续秉持‘美好生活，自在掌握’这一品牌愿景，携手8000多名招商信诺同事，联合更多有志之士，共同努力，务求让更多的人拥有更健康、更幸福、更有保障的美好生活。”赖军表示。

注： [1] 数据来自中国银保监会2018年人身保险公司原保险保费收入情况表

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