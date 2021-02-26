24小时全球风险投资人大会“Emergence 2021”将于3月5日举行

活动亮点

全球首场持续24小时的全球风险投资人大会“Emergence 2021”将于2021年3月5日（周五）举行

此次活动将由澳大利亚领先的私募投资平台Wholesale Investor主办

超过100家寻求投资和战略合作机会的高成长性新兴企业将参与此次活动

本次大会将全球直播，预计届时将有超过10000名代表参会

享誉全球的主旨演讲者们将发表演讲，并出席小组讨论、聚焦最新投资趋势

Emergence 2021创造了全球“第一” — 这是全球范围内，第一次全天候24小时线上直播创投风投大会，跨越不同时区、为全球投资界不间断提供前沿讯息

悉尼2021年2月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球首个24小时全球风险投资人大会Emergence 2021将于2021年3月5日（周五）举行。此次活动将由领先的私募投资平台Wholesale Investor主办，线上展示来自世界各地的新兴成长型公司。Emergence 2021将从澳大利亚悉尼开始，跨越不同时区、在全球范围内不间断线上直播24小时。

超过100家寻求投资和战略合作机会的高成长性新兴企业将参与此次盛会，预计届时将有逾10000名代表参加此次全球直播活动。参会公司将向全球高净值和专业投资人、家族办公室和首席执行官们进行线上推介。行业参会方包括政府、企业和专业服务公司等。

Emergence 2021大会将邀请知名风险投资人就人工智能、金融科技、基因组学、生命科学、可再生能源、区块链、网络安全、ESG（环境、社会和公司治理）、STEM（科学、技术、工程和数学科目）和深度技术等领域的最新投资趋势进行主题演讲和小组讨论。

该全球首创的线上大会是为了应对过去一年来蔓延全球的新冠疫情，迫使创始人和投资人迅速上手视频会议平台进行互动交流。这一挑战也转而成为了一个契机 — 使各企业足不出户就能接触到全球投资者。

参与此次Emergence 21大会的演讲者包括天使投资人Jason Calacanis、昆士兰州政府副总干事Sarah Pearson、Leonie Hill Capital TMT部门主管Wee Meng Thoo、Vickers Ventures管理合伙人Jeff Chi、连续创业者和高增长型企业首席执行官Rishi Khanna、UVCA执行董事Olga Afanasyeva，以及其他来自各行各业的知名演讲者和研讨会成员。

Emergence 2021得到了全球合作伙伴和赞助商的大力支持，其中包括卡巴斯基、法兰德斯投资贸易局、香港投资推广署、英国天达集团、博满资本有限责任公司、CRIISP、昆士兰州政府、新加坡企业发展局、新西兰贸易发展局以及波兰投资贸易局。

Wholesale Investor首席执行官兼董事总经理Steve Torso表示：

“举办全球第一个此类大会确实是一项艰巨的挑战，但我们也收获颇丰。我们非常荣幸能将Emergence 2021带给全球投资界。我们的团队认识到这是一个绝佳的机会，他们不懈努力，跨越全球各个时区，与演讲者们协同合作，组织了全球首个线上创投风投大会。

Wholesale Investor的使命是利用平台、合作伙伴和科技将全球的风险投资者和新兴成长型公司聚集在一起。此次大会汇聚了引领未来企业的领导者和创新者。新冠疫情则加速实现了这一使命，使我们聚焦全球创新和投资界。

此外，参会成员可使用Brella活动软件和相应手机应用中的AI匹配功能，促进人脉拓展、达成投资交易。Brella利用AI匹配技术在企业创始人和投资人之间建立相关的联系，并利用CRIISP促成投资交易。我们所做的一切都是为了消除双方在探索、决策和投资交易过程中的种种阻碍。”

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