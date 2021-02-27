沉痛悼念并深切缅怀秦佑国教授丨秦先生笔下的中国现代建筑_腾讯新闻

中国共产党优秀党员、我国著名建筑教育家、建筑学家，清华大学建筑学院教授秦佑国同志于2021年2月24日因病医治无效，在北京逝世，享年78岁。 秦佑国教授1943年12月29日出生于上海，祖籍江苏扬州江都。1967年获清华大学学士学位，1981年获清华大学硕士学位，同年留校任教。1997-2004年任清华大学建筑学院院长，曾任全国高等学校建筑学专业教育评估委员会主任、中国建筑学会常务理事和名誉理事、中国建筑学会建筑物理分会理事长。 秦佑国教授将毕生精力奉献于建筑教育事业，筚路蓝缕、披荆斩棘，开拓建筑学科体系，倡导科学与艺术相结合、理工与人文相结合的建筑专业帅才教育，创新性建构集建筑、规划、景观、技术于一体的学科学院框架，引领和支持全国众多建筑院校改革发展；建立青年教师赴国际顶尖院校交流访学机制，为清华建筑教育培养大量中坚人才；代表中国与来自23个国家建筑评估及建筑学会代表共同签署堪培拉协议，推动中国建筑教育迈向世界。秦佑国教授作为卓越的建筑物理学家，在建筑声学、绿色建筑领域取得重要创新性成果，在医疗建筑、空港建筑、计算机集成建筑系统研究等方面做出杰出贡献，多次荣获国家级、省部级及建筑行业…