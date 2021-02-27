[旅游]带你穿越冰河，探访京西古村落和神秘悬空寺

CHH ID：磊子Mini 第一站来到了京西 门头沟 的山区，目的地神泉峡，导航就可以搜到，市区开过来一个多小时，基本都是山路，开起来挺刺激的~ 远看不如近看，到了才发现，这里真的是一片冰雪世界 树上挂满了冰凌！ 玩胶片相机的老年人 远远望去，真的让我们感受到了银装素裹，雪落长河，一袭冰瀑挂川的美景然让叹为观止 天气好的话有些冰瀑会倒映天上的蓝色，非常有质感 看看俯视图，也挺壮观，山和雪与冰的融合~ 因时间问题这里没有逛多长时间，里面还有很多冰瀑各位来可以去里面再逛逛。 爨底下 离开神泉峡我们继续一路向西，有这样一个古村落以这个字命名，它叫“爨底下”村，位于门头沟斋堂镇西北部的进京古道上，“爨”不知道怎么读？一会我教你~ “爨”这个字是个生僻字，笔画多达30个，读音念cuàn。“爨”是一个典型的象形文字，拆分来看就是：兴字头，林字腰、大字下面加火烧，大火烧林，越烧越兴，岂不很热，而爨底下人全姓韩，取谐音（寒）则为冷意，冷与热在五行之中可以互补，宇宙万物有天就有地，有日就有月，有男必然有女，有冷就得有热，故而爨底下村在历史上曾辉煌过。 据说很多都是清朝建筑，利用地形优势很好的保存了下来，…