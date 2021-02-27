浪潮发布云熠5G云网融合一体机（iAIO），共筑5G新生态

上海2021年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月24日，浪潮在MWC上海现场发布云熠5G云网融合一体机（iAIO），这是2021年浪潮在5G专网领域的首次发声。发布会上，浪潮集团软件CTO林巍与中国移动（上海）产业研究院、上海中移信息技术有限公司、TMF、Intel 中国、上海山源电子科技股份有限公司代表共同见证了这一重要时刻。

数字化转型

万物互联激发多样化连接及边缘算力

随着行业数字化转型向纵深发展，客户的核心需求从传统的管理信息资产的IT能力，演变为对万物互联进行综合感知管理的IT/CT融合能力，其中最迫切的需求为5G、WIFI、物联网等多样化的网络连接，以及从中心下沉到边缘的强大算力。客户使用现有技术组合，存在实施复杂、成本高、维护困难等问题，因此在靠近用户端，迫切需要对云与网进行深度融合的新技术及成熟的一体化解决方案，解决客户“想用、敢用、易用”的核心诉求，支撑行业客户的信息建设及数字化转型。

为解决客户最后一公里的连接和计算的供给，浪潮面向5G 2B市场，打造包含边缘IaaS、PaaS、基站、核心网的5G云网融合一体机（iAIO），支撑运营商、行业客户按需建设共享、独享的5G专网，满足多行业客户数字化转型需求，推动云和网的基础设施向需求灵活适配、一体化供给、一体化服务的体系转变。

三大能力

一体化解决客户诉求

网络连接能力：提供云化5G核心网iCORE、用户面功能iUPF、5G基带处理单元iBBU，与室内、室外的无线射频单元组合提供大带宽，低时延，高可靠，可灵活部署的5G专网，快速帮助客户建立一张具备运营商级别安全性能的企业专网。

边缘计算能力：在边缘根据业务需求提供融合架构的标准化云平台，帮助客户快速部署云化应用。

一体化管理能力：在一体机中配备了一体化管理系统，实现5G云网融合一体机单节点、多节点的管理和云、边、端一体化协同。

六大特点

高效释放产品价值

云网能力定制：一体机的连接+计算能力可以根据业务需求按需选配，硬件数量、服务器配置及机柜灵活定制；软件可灵活选配虚拟化、容器平台组件以及PaaS、SaaS应用；组网形式灵活选择独立专网或混合组网。贴合实际需求，减少资源浪费，降低产品成本。

多频段多制式：支持5G 2.6/3.5/4.9GHz多种频段，并且兼容4G、WIFI、NB-IOT物联网协议等，具备丰富的网络连接能力，接入海量用户及终端，助力千行百业客户实现万物互联。

能力生态开放：5G云网融合一体机搭载的CT云操作系统兼容业界标准IaaS、PaaS接口，避免厂商绑定，实现应用的快速移植；提供丰富的云原生能力，包含应用开发、应用运维等通用IT PaaS能力，以及网元所需的CT PaaS能力，基于开放应用模型的云原生应用管理，支持云原生应用的全生命周期管理。

云边端协同：具备中心云、行业云、私有云应用与边缘应用的快速协同和一体化服务支撑，并且支持边缘自治，边缘与中心连接断开后边缘应用可继续服务；支持端侧设备接入、远程控制、端侧应用的管理；支持应用和能力在云、边、端的统一调度管理，将能力智能调度至客户最需要的位置，为客户发挥最大价值。

安全可靠：iAIO内部服务器使用浪潮专为5G设计的边缘计算产品NE5260M5，在有限的空间下仍然具有十分理想的扩展性，NE5260M5在耐高温、防尘、耐腐蚀、电磁兼容、抗震等方面也满足极端环境的部署需求。iAIO内部集成防火墙、漏洞扫描、态势感知等全面安全产品，除了传统安全手段和策略外，还集成了数据流量留痕、敏感应用二次认证登录等安全加固技术。

敏捷交付、运维：按客户需求在出厂前进行软硬件预装，现场一体化交付，2周内即可完成一体化机柜部署、交付；提供机柜动环监控屏及远程一站式智能运维管理平台，具备综合监控大屏及告警通知；实现5G专网快速部署及业务快速上线，降低客户交付及运维成本。

基于云原生、开放、融合、智能的设计理念，浪潮云熠5G云网融合一体机（iAIO）不断发挥融合创新优势，凭借5G、云计算、大数据、人工智能全栈数字化能力，以浪潮领先的行业洞察和丰富经验为背景，为工业制造、能源、交通物流、港口码头、医疗健康、教科研机构等千行百业12类场景提供安全、独立、可靠、差异化、多样化的应用解决方案，并在浪潮高端服务器工厂、山西酿造小镇酒厂等地应用实施，联合港中文在AIRS落地了科创专网。并在浪潮高端服务器工厂、山西酿造小镇酒厂等地应用实施，联合港中文在AIRS落地了科创专网。

浪潮紧紧把握新一轮科技革命和产业变革重大机遇，打造最开放、最满足行业客户需求、最具性价比的5G云网产品，倡导产业生态开放，推进行业与5G融合，共创产业新模式，共筑5G新生态！

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浪潮发布云熠5G云网融合一体机（iAIO），共筑5G新生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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