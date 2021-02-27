上海2021年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 23日，2021MWC上海在新国际博览中心拉开帷幕，现场展示来自移动产业与垂直行业最前沿的创新，展现5G与人工智能、大数据、边缘计算、云计算等新技术的结合，浪潮以5G领衔参加本次大会。

极具科技感的浪潮展区，带来7大核心业务，39个产品解决方案。核心业务的5G展区，全面展示了浪潮新一代云网融合5G产品和服务，包括5G产品、5G应用，以及浪潮数字化运营中心和数据中心全生命周期服务。

5G产品

5G全栈产品

浪潮打造面向行业5G网络和边缘计算两大类产品，满足行业客户5G应用场景刚性需求，构建数字化神经中枢，支撑千行百业数字化转型升级。

5G行业专网

浪潮5G专网产品，包括iRAN 5G基站、iCORE 5G轻量化核心网、iUPF用户面网元、iUPOF MEC分流网关，具有极简、灵活、快速部署的特性，为行业客户打造开放、轻量化、智能化的5G网络，目前已应用到教科研、智能工厂、智慧园区、智慧医疗等多个行业。

5G边缘计算

浪潮打造云网边端一体化的边缘计算产品，包括边缘计算管理平台、边缘计算一体机以及端计算产品，满足网络边缘、现场边缘的不同需求，在智慧工厂、智慧园区、智慧医疗、自动驾驶等领域提供低时延计算，促进网络设备能力开放。

5G云网设备

作为本次展会浪潮5G展区的重要看点，浪潮即将面向5G 2B市场全新发布的云熠5G云网融合一体机（iAIO），采用墙柜结合的展示方式，柜内发光灯柱设计勾勒出一道浪潮蓝，投射极致科技感，引来阵阵围观。

5G应用

智慧工厂

基于浪潮自研的5G行业专网和边缘计算产品，构建了工厂的新型ICT基础设施，实现IT、CT、OT三大系统的融合，已积累了十二个5G应用场景。既保障了生产数据的安全，又提高了运营效率。

智慧园区

以园区大脑为基础，整合园区共性系统，实现数据整合，以园区指挥中心为抓手，监控运行态势，集中调度和分析决策。面向物流、化工、场馆等特色园区，联合合作伙伴构建5G应用，提升园区管理工作质效，促进园区数字化转型，目前已形成5G化工园区、5G物流园区及5G场馆园区等5G应用场景。

千行百业

浪潮以5G原子能力为基础，深度融合终端和行业使能平台，结合行业知识，打造“5G+” 能力体系，赋能垂直行业，在交通、工业、水利、养殖、园区、社区及科创、文旅、港口、林业等各行业领域已实现案例落地。

作为新基建的数字底座、信息基础设置的重要组成部分，浪潮数字化运营中心、数据中心全生命周期服务正飞速发展。

数字化运营中心

全新数字化运营中心（iDOC）以保障数字化业务质效为核心。平台构建了“横向到端、纵向到底”的立体化、精细化监控体系，通过对基础设施、应用系统、数据资源、信息安全、网络连通性运行态势的端到端实时监控，保障新一代基础设施及数字化应用安全、可靠、稳定运行，全面支撑行业客户数字化智慧运营。

数据中心全生命周期服务

提供数据中心咨询规划、专业设计、集成交付、评估优化、绿色改造、营维一体的一站式服务。“5+1”设计团队，覆盖数据中心配电、暖通、装修、智能化、消防及工程造价全专业，可提供定制化、专业化仿真模拟、全景BIM建模，服务于数据中心建设运营全流程。

浪潮致力成为新一代云网融合5G产品和服务提供商，基于云原生、开放、极简、柔性的设计理念，全力打造最满足行业应用需求的5G网络产品及服务，大幅降低行业客户使用5G成本，加速推动行业与5G融合，助力5G与千行百业和合共生！

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浪潮5G展区闪耀MWC上海，共见“和合共生”5G新力量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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