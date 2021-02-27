上海2021年2月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月24日，浪潮集团软件CTO林巍出席MWC上海5G网络峰会，以“和合共生·遇见5G新力量”为主题，阐述浪潮如何乘势行业数字化转型新趋势，解码浪潮最新发布的5G产品 — 云熠5G云网融合一体机（iAIO）的创新理念及其应用案例。

5G网络峰会，是GSMA对正极速创变人类生活工作方式的5G的回响。在全球发展因为疫情有所停滞时，中国率先采用5G，并已在50个城市拥有超过16万个5G基站。如何推动5G朝着规模化迈进，运用5G赋能行业数字化转型？本次峰会通过研究推动变革的杀手级用例，以及网络5G发展的要角，小型基站、网络边缘和云等，试图寻找答案。

5G产业的发展模式不同于4G，它更多地是服务于多样化的行业市场，因此迫切需要构建全新的商业模式，打造更开放、更广泛、更协同的合作生态，聚合更多创新的新生力量。

“5G时代，需要灵活的计算和连接能力来满足行业数字化转型中千变万化的需求，推动云和网的基础设施向需求灵活适配、一体化供给、一体化服务的模式转变 ”，林巍表示。

浪潮通过将5G与领先的云计算、大数据、人工智能等核心技术深度融合，依托云网技术融合创新打造边缘计算和面向行业的5G网络两大类产品，满足行业客户对5G产品端到端的需求。本次MWC大会，浪潮全新发布连接+计算的5G云网融合一体机（iAIO），正顺应了云网融合的一体化需求，支撑运营商、行业客户按需建设共享、独享的5G专网和边缘计算平台，满足行业数字化转型最后一公里的新型信息基础设施需求。

科创领域，浪潮云熠5G云网融合一体机（iAIO）首先在深圳落地应用。在AIRS（深圳市人工智能与机器人研究院）物联网与智能云研究中心黄铠教授的指导下，浪潮联合AIRS及香港中文大学（深圳）落地了科创专网，以5G云网融合一体机为支撑，为AIRS提供专项5G网络服务，支撑5G应用创新需求，并在实际的科研、工程环境中验证了融合5G科创专网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等多种信息技术的多体智能云平台，黄教授还提出了在应用层面进行多技术融合的建议。

工业领域，在浪潮高端服务器工厂，5G云网融合一体机（iAIO）能够快速在厂房内组建一套高可靠、高速率的5G专网，将工厂的信息化应用下沉到边缘一体机和端计算网关，快速实现工厂数据采集、远程控制、工业质检、AI智能分析等场景。

在太原酿造小镇5G智慧酒厂，浪潮联合运营商，以5G云网融合一体机为支撑，通过轻量化核心网下沉模式，为客户提供安全、专享、自主可控的5G专网服务。

浪潮云熠5G云网融合一体机（iAIO），能为工业制造、能源、交通物流、港口码头、医疗健康、教科研机构等千行百业12类场景提供安全、独立、可靠、差异化、多样化的应用解决方案，将更加广泛地应用于各行业、各领域，加速5G与行业连接，推动5G融入百业。

浪潮是信息技术产业的领军企业，也是5G产业新力量。在IT和CT产业深度融合的今天，浪潮致力于成为新一代云网融合5G产品和服务提供商，全力投入到5G产业发展大潮中，将持续推出更多满足行业需求的5G产品，联合更广泛的产业伙伴，共同拥抱5G时代机遇，为实体经济数字化转型提供坚实的“数字底座”。

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浪潮林巍：以连接+计算之力，打通行业数字化转型最后一公里 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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