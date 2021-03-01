美股研究社财报日历 3月第一周美股重要财报（蔚来、Zoom、波奇宠物、携程、趣头条）

进入3月份，不少中概股都要发布最新一个季度的财报，其中蔚来、Zoom、Sea Limited、波奇宠物、携程、趣头条等都是投资者重点关注对象。 Q4财报公布在即，蔚来(NIO.US)能否逆转近期股价颓势？ 智通财经APP获悉，蔚来(NIO.US)将于美东时间3月1日美股盘后(北京时间3月2日)公布其2020年第四季度财务业绩。 市场普遍预期蔚来Q4营收为10.1亿美元，较上年同期营收4.0699亿美元增长148%；每股亏损7美分，较上年同期每股亏损39美分有所收窄。 而于第三季度，蔚来营收为6.666亿美元，Non-GAAP每股亏损12美分。并预计其Q4营收将介乎于9.218亿-9.479亿美元。 波奇宠物宣布将于2021年3月3日公布2021财年第三季度业绩报告 中国宠物综合服务平台波奇宠物控股有限公司（BQ），今日宣布将于美东时间2021年3月3日（周三）美国股市开盘前公布截至2020年12月31日的2021财年第三季度未经审计财务业绩报告。 公司管理层将于美东时间2021年3月3日周三上午8点（北京/香港时间2021年3月3日晚上9点）召开业绩电话会议，解读财报要点。 趣头条将于…