疫情防控不松懈 筑牢旅游发展安全线 拉萨市“双节”期间共接待游客24.85万人次

在常态化疫情防控形势下，拉萨市作为重要旅游城市，各酒店严格落实主体责任，常抓疫情防控工作不松懈，常态化落实体温监测、消毒等措施，筑牢旅游发展安全线。 “您好，这边量个体温。给您免费提供一个口罩。”近日，记者在拉萨布达拉宫亚朵酒店看到，当客人没有佩戴口罩进入酒店时，酒店的工作人员立即上前为客人送上口罩，并测量体温。佩戴口罩、测量体温已经成为市民游客入住酒店、游览景区时自觉遵守的良好习惯。 对于酒店来说，为客人提供一个安全、放心的消费环境十分重要。拉萨布达拉宫亚朵酒店总经理聂鑫介绍，酒店每天都会进行消毒、通风，并要求员工做好个人卫生，所有员工上岗前必须测量体温，登记表上不仅记录每一位入住客人的体温，也记录着员工的体温。“酒店的疫情防控属于24小时把控监测，每天分多个时段进行消毒，并在公共区域设置酒精消毒，客房会准备棉片以及一次性纸杯、一次性抹布。同时，在春节、藏历新年期间，我们会给自驾的游客免费发放防疫礼包，里面配备口罩、酒精消毒棉片以及免洗洗手液，便于客人出行时使用。”聂鑫介绍说。 记者在西藏鸿罡养生主题酒店看到，上午十一点多，不少市民游客陆续来到酒店，经过测量体温、信息登记后，开始享受…