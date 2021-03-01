西藏民航提升对飞机监视能力 航班正点率更高

2月25日7时，随着管制员发布“西藏9803，拉萨，ADS－B已识别”的管制指令，西藏民航首次成功实施ADS－B管制运行，这标志着航路管制运行间隔由原来的程序间隔缩小到同高度40KM，间隔缩小了约75%，空域容量提升了近3倍，大大提高了航路航线的利用率。 经济社会快速发展 原有管制方式不满足未来需求 据悉，拉萨管制区负责西藏100余万平方公里空域的空中交通管理，有2条国际航线、16条国内航线。在西藏经济社会快速发展、航班量屡创新高的今天，原有的管制方式已不能满足未来的运行需求。西藏民航全面推进实施ADS－B空管运行。2020年初，民航西藏区局成立了ADS－B管制运行领导小组，年底完成了相关申报工作。2021年1月21日，程序顺利通过民航西南地区管理局评审。 随着ADS－B管制的正式实施，航路管制运行间隔由原来的程序间隔缩小到同高度40KM，间隔缩小了约75%，空域容量提升了近3倍，大大提高了航路航线的利用率。ADS－B管制，则是通过运用该系统来监视飞机，确保飞机的安全飞行。实施ADS－B管制，意味着在多山的青藏高原，一种更为先进、安全、可靠的管制手段投入使用，也意味着通过航空带来更多的…