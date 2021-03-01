3万澳元一年后仍未退款！澳洲夫妇攒了7年的钱有去无回！旅行社：2023年之前不可能！

受到疫情的影响，原本计划出游的旅客应该都快憋坏了。澳洲的小伙伴们被迫取消了自己的旅游计划，而旅游公司的退款，却 … 受到疫情的影响，原本计划出游的旅客应该都快憋坏了。澳洲的小伙伴们被迫取消了自己的旅游计划，而旅游公司的退款，却迟迟没有到账。其中一对来自墨尔本的夫妻，他们用7年时间攒下的旅游经费， 将近3万澳元的费用， 时隔一年仍未退款！ 图源：《时代报》 Fiona和Greg Mills是来自墨尔本Doncaster East的夫妇。他们有一个旅行梦，他们想去阿拉斯加和加拿大旅游。 夫妇二人花了7年的时间， 才存够了这笔钱。 他们报名了Scenic旅游公司后，就遇上了疫情，导致旅游计划中止。 然而，他们此前交付的28965澳元， 却再没要回来。 图源：《时代报》 Mills夫妻用近1年的时间，想要追回这笔费用。然而，Scenic旅行公司为他们提供差旅费积分后表示： Mills夫妻在2023年之前， 无法获得退款。 Scenic发言人表示：公司将继续和Mills夫妻沟通。据悉，该公司为提供医疗或经济困难证明的客人提供退款。Mills夫妻表示：“我们觉得这不公平，我们只想要回我们的钱。” …