迈阿密2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国领先住宅建造商Lennar Corporation（纽约证券交易所代码：LEN和LEN.B）今日宣布，该公司荣膺《财富》杂志2021年全球最受尊崇公司榜单“最受尊崇住宅建造企业”首位。

“非常荣幸能在《财富》‘世界最受尊崇公司’榜单中被评为世界房屋建造商首位，我们相信，凭借卓越的运营平台以及全面的技术战略，这可以说是实至名归，”Lennar执行主席Stuart Miller表示。“也是对Lennar大家庭在提供卓越品质住宅、为股东实现出众客户体验与创造价值方面所做非凡努力和奉献的肯定。能够营造好环境，促进公司和贸易合作伙伴蓬勃发展并回馈我们精心构建的社区，我们倍感自豪。”

该年度调查由《财富》公司和全球性机构咨询公司光辉国际（Korn Ferry）联合进行，面向顶级高管、董事和财务分析师，请其说出业内、外享有最佳声誉的公司。

《财富》“世界最受尊崇公司”榜单可以说是一锤定音的公司声誉成绩报告单。1997年以来，光辉国际每年都与《财富》携手，寻找、遴选和评出世界上最受尊崇公司 ，并挖掘令这些公司备受同行推崇的商业实践。 公司声誉和业绩根据以下九项关键衡量指标来进行排名：创新、人员管理、公司资产使用、社会责任、管理质量、财务可靠性、长期投资、产品与服务质量以及全球竞争力。

全球最受尊崇公司榜单详见《财富》网站。如需了解如何确定排名的更多信息，请查看光辉国际网站上的完整方法。

关于Lennar

Lennar Corporation成立于1954年，是全国领先的一家各代优质住宅建筑商。Lennar主要以Lennar品牌从事经济适用、改善型和活跃长者住宅建造。Lennar金融服务部主要为Lennar房屋买家提供抵押融资、所有权和过户服务，并通过LMF Commercial，提供抵押贷款，主要是全美商业房地产抵押贷款。Lennar多单元住宅业务部是一家全国性高品质多单元住宅租赁物业开发商。LENX推动Lennar的技术、创新和战略投资。有关Lennar的更多信息，请访问 www.lennar.com。

关于光辉国际（Korn Ferry）

Korn Ferry 是一家全球性组织咨询公司。我们与客户合作，设计最佳组织结构、角色和责任。我们帮助客户用对人，并就如何奖励和激励其员工、培养专业人员以应对和推进其事业，提供咨询。

关于《财富》

《财富》是商业新闻领域的全球领导者，以无出其右的业界领袖和决策者资源而闻名。《财富》杂志成立于1930年，全球发行量超过100万，读者人数接近500万，是唯一设有欧洲版和亚洲版的商业杂志品牌，同时还发行有中文版。《财富》旗下阵容强大，包括：“财富500强”、“最优秀公司”、“全球最受尊崇公司”、“增长最快公司”和“最强女性”。《财富》会议事业部将品牌使命延伸到实时环境，为高层高管举办各类年会，包括“财富全球论坛”和“最具影响力女性峰会”。《财富》官网forte.com，是全球最大的商业和金融专业网站。

相关链接 :

http://www.lennar.com

Lennar荣膺财富全球住宅建造商排行首位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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