青岛2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — SOS有限公司（纽约证券交易所代码：SOS）（以下简称“公司”或“SOS”）最近受到卖空者的攻击，对公司进行了歪曲、误导和未经证实的声明。公司认为，一些公司董事会成员的某些社交媒体账户被假冒或短暂停用的可能性极大。这些攻击最终会损害公司公众股东的利益。

SOS支持诚信，并致力于保持透明度和最高的道德原则。SOS保留对这些卖空者可能拥有的所有权利，并将积极捍卫自己，反对这些攻击和误导性指控背后的人。公司正在准备对这些虚假影射和关于公司的谎言做出更详细的回应。SOS期待着在未来的日子里积极地捍卫自己，解决这些问题并提供更多的信息。

公司还计划在未来加强其投资者关系能力。同时，请将大家对这一迅速发展的形势的任何疑问提交给公司，请发送至[email protected]。公司将考虑这些询问，并在综合回应中集体解决这些问题。

关于SOS Limited

SOS通过大数据、云计算、物联网、区块链和人工智能的研发，将数字技术转化为数据驱动的运营。打造了基础云（医疗救援卡、汽车救援卡、金融救援卡、互助救援卡）、合作云（信息救援中心、智能大数据、智能软硬件）、信息云（今日新闻、今日电子商务）三大产品类别的SOS云应急救援服务平台。该系统为保险公司、金融机构、医疗机构、医疗保健提供商、汽车制造商、安防提供商、老年生活救助提供商等应急救援服务行业的客户提供营销相关的数据、技术解决方案和技术驱动的大数据。SOS总部位于青岛市西岸新区隐珠街道海景路298号东海景公园6号楼。更多信息，请访问：http://www.sosyun.com

前瞻性叙述

在此所作的某些声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义范围内的“前瞻性声明”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”等词来识别，以及其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。此类前瞻性声明包括公司对卖空者指控的计划回应，以及公司的业务计划、目标、预期和意图。这些前瞻性陈述反映了目前对现有资料的分析，并受到各种风险和不确定因素的影响。因此，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。SOS可能没有实现它的期望，它的信念可能被证明是不正确的。由于已知和未知的风险，我们的实际结果可能与我们的预期或预测有很大的不同。所有归属于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述都明确符合这些因素。除证券法规定外，本公司不承担更新这些前瞻性声明的责任。

有关这些和其他可能影响我们预期和预测的因素的其他信息，可在我们向SEC提交的定期文件中找到，包括我们截至2019年12月31日的财年年度报表20-F。SOS的美国证交会文件可在证交会网站www.sec.gov上公开获取。SOS不承担任何更新前瞻性声明的义务，无论是由于新信息，未来事件或其他原因。

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SOS有限公司回应了误导性的“卖空和扭曲”指控 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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