深圳2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月28日，东方启音青岛城阳中心正式揭牌开业。东方启音与以琳于2020年底宣布达成战略合作，在言语康复、自闭症领域有着深厚积累的双方汇聚力量，依托资源优势互补，将进一步造福更多身患自闭症的孩童，帮助其获得更为专业、优质的康复训练。

青岛城阳中心将作为青岛以琳发音口肌康复训练专项首个合作服务点，东方启音将发挥优质、稀缺专家资源优势作用，为青岛城阳中心配备资深师资教学队伍，满足青岛及周边当地自闭症孩童群体其他合理诉求。

目前，东方启音计划和以琳计划对全国20个城市进行技术巡演并提供联合服务，为更多的自闭症孩童家长提供并量身制定课程服务，并在规划未来与以琳围绕行业标准化服务体系、师资体系等展开更多深度合作。

双方将持续发力规划打造自闭症干预和言语干预服务一体化项目，为所有需求群体配置资深师资团队资源，提供全周期标杆照护服务，开启言语治疗服务新领地。

东方启音青岛城阳中心开业，青岛以琳专项服务中心正式揭牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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