香港2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 狮子集团控股有限公司（Lion Group Holding Ltd.）（“狮子集团”或“该集团”）（纳斯达克股票代码：LGHL）是一家专注于为中国投资者提供广泛产品和服务的一站式交易平台运营商。该集团今日宣布其附属公司狮子财富管理有限公司将与恒纪元科技发展有限公司（“恒纪元”）及Ruoxi Ltd.（“Ruoxi” ）合作，共同发起一家特殊目的收购公司（SPAC），Skyline I Acquisition Corp。

恒纪元是一家专注于美国和亚洲地区扩展阶段创新科技企业的投资和研发公司，由李彬等资深科技创新领军人物和投行人士设立。Ruoxi是一家由前美团联合创始人杨俊先生发起设立的专注于互联网、科技、金融和医疗领域的多元投资控股公司。杨俊先生曾先后参与创办了人人网（原校内网）、饭否、及美团等多家知名互联网公司，是杰出的创业企业家和天使投资人。

“此次发起SPAC为狮子集团创造了与恒纪元和Ruoxi合作的绝佳机会，恒纪元和Ruoxi均为拥有卓著信誉以及成功投资历史的公司。”狮子集团的首席执行官汪春宁（Wilson）先生表示，“通过与SPAC合并上市，狮子集团对SPAC交易有着全面深入的理解，结合恒纪元和Ruoxi在技术投资领域拥有的背景、经验、资源和渠道的优势，我相信我们能够为SPAC甄别高质量的收购标的，进一步巩固狮子集团在资本市场中的价值。”

狮子集团的首席执行官汪春宁（Wilson）先生将担任Skyline I Acquisition的首席执行官。恒纪元的联合创办人及首席财务官黄毅鹏先生将担任Skyline I Acquisition的董事。Ruoxi的创始人及董事长杨俊先生将担任Skyline I Acquisition的董事。

Maxim Group LLC和Loeb & Loeb LLP将分别担任此次交易的承销商和律师。

关于狮子集团控股

狮子集团控股有限公司（纳斯达克股票代码：LGHL）运营着一个一站式全方位的交易平台，主要为中国投资者提供广泛的产品和服务。通过领先的技术，狮子集团控股在其相应平台上提供差价合约（CFD）交易、保险经纪、期货经纪和证券经纪，可通过 iOS、Android、Windows 和 macOS 系统上的应用程序进行访问。狮子集团控股的客户绝大多数是受过良好教育、居住在中国境内和境外的中国个人投资者以及机构投资者。更多信息请访问 http://ir.liongrouphl.com。

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本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。虽然公司相信这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但狮子控股的实际结果可能与他们的预期、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司及其经营所在行业的当前期望、假设、估计和预测。诸如“期望”、“估计”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“应该” 、“相信”、“潜力”和“继续”等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。狮子控股告诫读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日生效。狮子集团控股不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，但须受适用法律的约束。

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狮子集团宣布与其他两家公司合作 共同发起一家特殊目的收购公司 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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