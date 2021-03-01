香港2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场，与一家中国领先的社交媒体平台合作和续签为期两年的合作协议。作为协议的一部分，优克联将继续为该公司员工提供优质可靠的移动网络连接服务，供其在国内外的日常工作中使用。

此前，优克联已经为该社交媒体平台巨头的员工提供移动宽带（MBB）终端产品和服务。作为一个被广泛认可的科技品牌，该公司员工的工作中有很大一部分需在网上进行，因此在网络连接方面也有着极高的要求。优克联利用其自主研发的云卡技术，让企业员工在频繁的国内和国际商务差旅中，可以自由地保持畅联，并降低了全球漫游的成本。

长期以来，穿梭在不同城市和国家之间的商务差旅费用昂贵且网络连接不稳定，导致企业生产力降低、员工成本过高。优克联通过智能手段增加移动网络运营商（MNOs）的网络覆盖范围来解决这些难题，并提供更快更好的用户体验 — 让用户无论身处何地，均可享受优质的移动网络服务。

不同于其他供应商，优克联获取移动数据份额的渠道广泛，支持不同的SIM卡，可以连接到不同的移动网络运营商的网络。无论用户主要使用的是哪个家庭移动网络，他们也可以在装有GlocalMe Inside的智能手机上使用跨网络的移动数据连接服务。通过使用优克联的服务，企业用户还可以在出差途中不用传统SIM卡，并通过优克联的GlocalMe Connect的移动应用来购买数据流量套餐。

优克联能够为用户提供多个移动运营商网络的数据流量服务，赋予企业极大的自由选择权，让企业可以根据员工的实际需求选择最合适的数据流量方案。

除了灵活性和自由度，优克联还能随时随地为用户提供稳定、可靠的网络连接。云卡技术的智能网络选择功能为员工匹配网络连接质量、速度和价格最优的移动数据网络连接方案。因此，员工在全球旅行时只需携带一台支持云卡的设备，即可保持畅联。

通过卓越的技术优势、出色的灵活性和多样化的合作模式，优克联的产品和服务适用于各个行业中不同规模的企业。优克联凭借云卡技术，改进网络连接服务、提升生产力，为全球企业员工和商家提供更多便利。

关于优克联集团

优克联是一家移动通信创新技术公司，致力于创建全球领先的移动数据流量共享市场，是电信业共享经济商业模式的先驱者。公司的产品和服务为移动数据用户、手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商(MVNOs)和移动网络运营商(MNOs)力求提供最佳的全球移动数据连接服务。凭借其自主研发创新的云卡技术解决方案，该公司通过允许用户获取网络运营商在其平台上共享的移动数据流量服务，重新定义了移动数据连接体验，同时提供了可靠的高速的网络连接服务和具有竞争力的价格。

Carina Cheung

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优克联与中国领先的社交媒体平台续签合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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