上海2021年3月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云顶新耀（HKEX 1952.HK），一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求，今日宣布，根据恒生指数有限公司公布的最新指数系列季度调整结果，公司被纳入恒生综合指数、恒生医疗保健指数及恒生香港上巿生物科技指数，并将于今年3月15日正式生效。

恆生综合指数涵盖了在香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市证券总市值的前95%，提供了一项全面的香港市场基准指标。恆生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。恆生香港上市生物科技指数旨在反映香港上市生物科技公司的整体表现，包括通过香港联合交易所有限公司证券上市规则第18A章在联交所上市的公司。

公司被纳入上述恒生指数标志着云顶新耀已符合了被纳入港股通交易的标准。港股通为香港与中国大陆广大资本市场投资者之间的股票买卖与投资的渠道。

有关云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造了8款有潜力成为全球同类首创或者同类最佳的药物组合，其中大部分已经处于临床试验后期阶段。公司的治疗领域包括肿瘤、自体免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。

云顶新耀被纳入恒生指数有限公司若干指数之成分股 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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