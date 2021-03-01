国内最适合穷游的8个旅行地 每年去一个可好？穷游旅行城市_新浪时尚_新浪网

作者：环球旅行 很多人都会把旅游想成是一件“奢侈”的事情，但其实旅游不需要你花重金，也不需要你过度消费，你只需要走进当地生活，静静的感受一座城市的韵味即可。 虽然不能像土豪一样想去哪里就去哪里，但是下面这8个地方，只要选好时间，就可以说走就走。 -01- 去成都的街头走一走吧 “走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口，和我在成都的街头走一走…”一首《成都》唱火了这个安逸的城市。 来成都是最不需要计划的，你只需要用双脚丈量这座城市就可以。 想要找寻西蜀的文化，就去锦里走一走。蜿蜒曲折的院落、街巷与水岸、湖泊、荷塘。。。在锦里，总有一处让你魂牵梦绕。 想要感受诗圣杜甫的才华横溢，就去草堂看一看。这里流水萦回，小桥勾连，竹树掩映，古朴典雅充满了诗意氛围。 如果你想了解这座城市，那就去街头走一走吧。逛吃逛吃，采耳，喝茶，当一天的“成都人”，感受什么叫做“巴适”。 -02- 去杭州晒晒太阳吧 “上有天堂，下有苏杭”，杭州的美不言而喻。 泛舟于西湖之上，西湖的美在于晴天水潋滟，雨天山空蒙。无论雨雪晴阴，无论早霞晚辉，都能变幻成景；在春花，秋月，夏荷，冬雪中各具美态。。。 倦了就去千岛湖上偷个懒。看碧波…