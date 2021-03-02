携程：元宵节后旅游复苏 赏花游热度上涨280%

元宵节过后各地逐渐进入赏花季节，武汉大学的樱花、婺源江岭的油菜花、无锡鼋头渚和拈花湾的樱花陆续开放，随着全国疫情中高风险地区清零，各地迎来了赏花游的高光时刻。 【品橙旅游】元宵节过后各地逐渐进入赏花季节，武汉大学的樱花、婺源江岭的油菜花、无锡鼋头渚和拈花湾的樱花陆续开放，随着全国疫情中高风险地区清零，各地迎来了赏花游的高光时刻。 携程数据显示，2月底关键词“赏花”在携程平台的搜索量环比增长280%；近期在携程预订赏花景区的人数相比2019年增长115%； 根据元宵节之后的赏花目的地访问数据显示，无锡鼋头渚、南京梅花山、苏州香雪海、江西婺源风景区、北京颐和园、成都漫花庄园、武汉大学、湖南省森林植物园、重庆南山植物园和广州宝墨园，成为近期国内人气上升最快的热门赏花目的地。北京、广州、上海、重庆、成都、杭州、南京、苏州、西安、武汉的游客最喜爱踏青赏花游。 根据赏花热门景区，无锡太湖饭店、南京紫金山庄、苏州清山会议中心、婺源鑫邦开元名都大酒店、北京颐和安缦酒店、成都保利公园皇冠假日酒店、武汉万达瑞华酒店、长沙西雅温德姆酒店、重庆喜来登大酒店、佛山顺德铂尔曼酒店入围赏花酒店推荐榜单。 节后旅游复…