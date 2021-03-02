织密团结线 铺就幸福路

图为G6京藏高速羊八井至拉萨段一景。记者 张尚华 摄 图为西藏农村客运建设让群众在家门口坐上了“平安车”。记者 张尚华 摄 2月1日，G4218雅安至叶城国家高速公路拉萨至日喀则机场段公路新改建工程（控制性工程）拉萨段通车试运行。该路段通车后，从曲水县城到拉萨市区的车程缩短至半小时左右。 该工程全面建成通车后，将成为拉萨通往日喀则、阿里的快速运输大通道，也成为自治区首府辐射藏西地区的公路交通重要干线。 包括G4218雅叶高速拉萨段在内，近年来，一系列重大交通基础设施项目的建成通车，在西藏经济发展、民生改善等方面发挥着无可比拟的作用。 “十三五”以来，西藏交通运输事业按下了“快进键”，实现了高速发展，为全区经济社会发展、民族团结进步、边疆长治久安，以及促进脱贫攻坚提供了强有力的支撑与保障。 “两路”步入“高速化” 发展按下“快进键” 觉果是拉萨市当雄县乌玛塘乡果尼村的司机，自从得知G6京藏高速公路羊八井至拉萨段通车的消息后，便盼着那曲到拉萨高速公路早日全程通车，这样他当天就能在这条线上跑个来回而不必在外过夜，办事效率大大提高了。 青藏公路西藏境内路段的升级提速在“十三五”有了实质性进展。…