清晨唤醒拉萨的，必然是宗角禄康公园的鸟儿和晨练的人们，拉萨的春意，也从这里开始复苏。 阳光明媚，万物更新，逛一逛公园，赏一赏桃花，随晨练的人群舒展筋骨，水面映出柳枝的影像，春天的惬意藏在公园每个角落。 锅庄、太极、体操……连日来的温暖天气，让许多市民加入到晨练的队伍中来。“现在天气暖和了，每天早点过来跳跳舞，舒展下筋骨，一天都有好精神。”市民巴桑欧珠说。 晨练结束，慢悠悠散步至茶馆，找个向阳的位置，点一壶甜茶，晒着暖阳听听音乐，或与邻座闲聊，度过一段闲暇时光。 草地返青，冒出嫩绿的草尖，街边树木也开始抽芽。园林工人们抢抓春季园林绿化养护的黄金时期，开始进行春灌工作。 拉萨市城关区洁达园林绿化投资工程有限公司相关负责人告诉记者，公司每天安排水车40余趟次，对城区管护范围内公园、游园、道路行道树、街旁绿地开展春灌工作，保障园林绿化景观效果。 “公司将继续利用苗木返青的重要时节，加强绿化养护管理工作水平，在保障春灌工作顺利完成的同时，营造一个舒适、靓丽的城区绿化环境。”该负责人说。 冰封了一冬的湖面也已解冻，鱼群在湖里游弋。自从公园明确禁止市民往湖里投食喂鱼的行为，湖水也变得更加清澈。 两条…