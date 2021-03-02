春已至 仍有乍暖还寒时_旅游_大连新闻网

3月，我市天气逐渐回暖，但乍暖还寒，仍然是呼吸道传染病的高发季节。大连市疾控中心提醒市民，以下这些病应重点做好预防。 新冠肺炎 目前，全球新冠肺炎疫情连续数周呈现下降趋势，但疫情仍呈现高水平流行态势，且部分国家的毒株出现了不同程度的变异。受境外疫情影响，我市始终存在发生输入病例及由输入病例导致本地传播的可能性。要继续提高警惕，养成良好卫生习惯，坚持佩戴口罩、保持社交距离、保持手卫生、做好健康监测、做好饮食卫生、做好日常清洁和消毒等重点防控措施。 流行性感冒 每年10月至次年3月是流感的流行季节。日常生活中要做好预防，保持手部清洁；保持室内清洁和空气流通，每天开窗换气；均衡饮食，经常运动，充分休息，不吸烟，避免过大生活压力；流感高峰期，避免前往人多拥挤或空气流通欠佳的公共场所，如去要戴口罩；若有发热及呼吸道症状，要注意休息，不要上班或上学，如果病情持续，应佩戴口罩到正规医疗单位就诊，并注意适当隔离。 水痘 是由水痘-带状疱疹病毒感染引起的疱疹性损害，一般冬春季高发，常通过空气飞沫和直接接触疱疹的疱浆而感染。任何年龄均可感染，多见于儿童，容易在托幼机构或学校等集体单位发生暴发。孕妇患水痘时…